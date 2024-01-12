CHP'nin 'İmam Hatip' hazımsızlığı: Erdal Beşikçioğlu'ndan küstah açıklamalar
CHP'de isimler değişse de zihniyet değişmiyor! CHP'den Ankara'nın Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu, İmam Hatipleri hedef aldı. Beşikçioğlu İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin travma yaşadığını iddia etti.
CHP'nin İmam Hatip düşmanlığı yerel seçim öncesi tekrar gün yüzüne çıktı.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, adaylığının açıklanmasının ardından Ankara'da basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Beşikçioğlu, Anadolu liselerinin sonradan İmam Hatip liselerine çevrildiğini öne sürerek İmam Hatip liselerine nefret kustu.
İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin büyük travma yaşadıklarını iddia eden Beşikçioğlu, "20 yaşındaki bir genç liseye başladığında Anadolu lisesi olarak başladı fakat mezun olduğu zaman İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bu büyük bir travma gençler üzerinde." sözlerini kullandı.
YAVAŞ İLE YAŞANAN 'ADAY' KRİZİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ
Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut ilçesi belediye başkan adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rıza göstermediği gündeme gelmişti.
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