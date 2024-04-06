CHP'nin ezan rahatsızlığı! "Bu ne ya! Ora cami bura cami"
Kaynak: Star.com.tr
Ankara'da Mamak Belediyesi'ni kazanan CHP'li Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan ezan rahatsızlığı tepki çekti. Şahin'in etrafındaki bir şahsın 'Burada kaç tane cami var, buranın ezanı biter mi? Bu ne ya! Ora cami ora cami' dediği duyuldu.
CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in mazbata töreninde yaşanan diyalog tepkilere neden oldu.
CHP'li Şahin'in konuşma yaptığı sırada ezan okundu.
"BURADA EZAN BİTER Mİ, HER TARAF CAMİ"
O sırada konuşmasını yarıda kesen Veli Gündüz Şahin'in etrafındaki bir şahıs, "Burada kaç tane cami var, buranın ezanı biter mi? Bu ne ya! Ora cami ora cami" ifadelerini kullandı.
O anlar saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere binlerce kullanıcı tepki gösterdi.
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