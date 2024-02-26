CHP'nin DEM'i terör mitingi yaptı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde DEM Parti'nin düzenlediği miting skandal görüntülere neden oldu. Mitinge katılanlar terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp 'Biji serok Apo' sloganı attı. DEM Parti dışında sosyalist parti ile bazı gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla mitingde yer aldı. Mitinge katılanlar operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristler için de sözde saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'daki terör mitinginde bebek katilinin posterleri açıldı, ölü ele geçirilen PKK'lı teröristler için sözde saygı duruşu yapıldı.

PAZARLIKLA ADAY DEĞİŞTİ

CHP, DEM'le yürütülen gizli pazarlıklar sonucunda Esenyurt'taki adayı Ali Gökmen'i geri çekip yerine "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" diyen Ahmet Özer'i aday göstermişti.