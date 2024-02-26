VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, 70 yaşında
Başkan Erdoğan bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek
Türkiye'den Hocalı Katliamı'nın 32. yılına ilişkin anma mesajı
Küresel piyasalar ABD büyüme verilerine odaklandı
İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
İzmir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
26 Şubat 2024 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 09:15:00

CHP'nin DEM'i terör mitingi yaptı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP'nin örtülü ortağı DEM'in, Esenyurt'ta düzenlediği mitingde terörist başı Öcalan'ın posterleri açıldı. Bebek katili için sloganlar atıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde DEM Parti'nin düzenlediği miting skandal görüntülere neden oldu. Mitinge katılanlar terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp 'Biji serok Apo' sloganı attı. DEM Parti dışında sosyalist parti ile bazı gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla mitingde yer aldı. Mitinge katılanlar operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristler için de sözde saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'daki terör mitinginde bebek katilinin posterleri açıldı, ölü ele geçirilen PKK'lı teröristler için sözde saygı duruşu yapıldı.

PAZARLIKLA ADAY DEĞİŞTİ

CHP, DEM'le yürütülen gizli pazarlıklar sonucunda Esenyurt'taki adayı Ali Gökmen'i geri çekip yerine "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" diyen Ahmet Özer'i aday göstermişti.

Etiketler : chp dem parti pkk miting abdullah öcalan
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Seda Bakan doğallıktan yana

Seda Bakan doğallıktan yana
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX