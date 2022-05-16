CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisi: Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı

CHP, yerine Millet Bahçesi yapılacağı duyurulan Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapılacağını duyurdu. Tartışma konusu olan Millet Bahçesi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NI MİLLET BAHÇESİNE ÇEVİRMEK BİZİM PROJEMİZDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı konuşmada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" dedi.

"MİLLET BAHÇESİNİN PLANLARINI DAHİ YAPTIK"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini şu sözlerle gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı. Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflı bir şekilde hazırlandı" dedi.

"KEMAL BEY KIZMASIN SONRA"

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini ortaya çıkardı. Murat Çiçek yaptığı paylaşımda, "Protestoya gidecekmiş CHP'liler. Kemal Bey kızmasın sonra" dedi. CHP'nin Havalimanı çelişkisi yarın 11:00'da 24 TV ekranlarında yayımlanacak olan Günün Manşeti programında tartışılacak.