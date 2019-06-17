CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldiği ortak yayında daha önce CHP tarafından AYM'ye başvurularak iptal edilen bursu vaat olarak duyurdu.
Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldiği ortak yayında daha önce CHP tarafından iptal edilen burs vaadinde bulundu. İmamoğlu'nun bu vaadine Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım daha önce İBB tarafından üniversitelilere verilen bursun CHP'nin AYM'ye başvurusu ile kaldırtıldığını hatırlatarak şunları söyledi:
Burs konusunu ben de yazacaktım ama yazmadım neden yazmadım belediyeler burs veremiyor. CHP bunu AYM'ye götürdü ve belediyelerin burs vermesi kaldırıldı. Ama Ankara'da iki parti anlaşırsa bu mesele çözülebilir.
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