  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları Melih Gökçek’ten canlı yayın yorumları
Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme... Lokman Çağrıcı'dan İmamoğlu'na sert tepki: İnsanları hor görme...
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti
İlhan Koman doodle ekranına taşındı İlhan Koman doodle ekranına taşındı
Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Fırtına Boyd’da karar kıldı Fırtına Boyd’da karar kıldı
Aytaç Cim-Bom’a Aytaç Cim-Bom’a
Kolarov koptu geliyor Kolarov koptu geliyor
Marcelo atağı Marcelo atağı
Böyle olur futbolcunun düğünü Böyle olur futbolcunun düğünü
Havayı en çok Çin kirletti Havayı en çok Çin kirletti
O silah satışta O silah satışta
Felaket sonrası kasklı ayin Felaket sonrası kasklı ayin
Kolesterolün doğal devası kapari Kolesterolün doğal devası kapari
Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti! Yine 'basit' dedim dedi... Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti! Yine 'basit' dedim dedi...
Premium segmentinin yeni yıldızı Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de Premium segmentinin yeni yıldızı Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de
Annesinin küpesi öldürüyordu Annesinin küpesi öldürüyordu
Başkan'dan Doğu Akdeniz resti: Avucunuzu yalarsınız Başkan'dan Doğu Akdeniz resti: Avucunuzu yalarsınız
İstanbul ehline emanet edilecek İstanbul ehline emanet edilecek
CHP adayına destek vahim hata CHP adayına destek vahim hata
Emekçilerin her adımı Kılıçdaroğlu'na tepki Emekçilerin her adımı Kılıçdaroğlu'na tepki

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 00:21 | Pazartesi

CHP'nin adayı İmamoğlu CHP'nin engel olduğu bursu vaat etti

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldiği ortak yayında daha önce CHP tarafından AYM'ye başvurularak iptal edilen bursu vaat olarak duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile bir araya geldiği ortak yayında daha önce CHP tarafından iptal edilen burs vaadinde bulundu. İmamoğlu'nun bu vaadine Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım daha önce İBB tarafından üniversitelilere verilen bursun CHP'nin AYM'ye başvurusu ile kaldırtıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

Burs konusunu ben de yazacaktım ama yazmadım neden yazmadım belediyeler burs veremiyor. CHP bunu AYM'ye götürdü ve belediyelerin burs vermesi kaldırıldı. Ama Ankara'da iki parti anlaşırsa bu mesele çözülebilir.

Ekrem İmamoğlu hakaret görüntülerini inkar etti! Yine 'basit' dedim dedi...
Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na yanıt: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur
Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptırım tehdidi
Şirin Payzın'ı rezil eden tweet! Tepki yağınca geri adım attı
Binali Yıldırım: 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' demesi kocaman bir yalan
FETÖ yanıtının ardından Ekrem İmamoğlu'nun eski tweetleri sosyal medyanın dilinde
Seçim neden yenilendi? Binali Yıldırım anlattı
İmamoğlu'nun imzaladığı belge... Kendi sözlerini çürüttü!
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu tartışma programında soruları yanıtladı
Kedi ve yavruları, ağzı telle bağlı kolide ölüme terk edildi
Star'dan algı peşinde koşanların asılsız iddialarına yalanlama
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Diriliş Ertuğrul dizisine Halka dizisinden transfer
Gizlenen detay ortaya çıktı! F-35'lerde Çin imzası
Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Aleyna Tilki'den üniversite sınavı isyanı
Beşiktaş orta saha sorunu kökten çözüyor
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne 76 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ