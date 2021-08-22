"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"

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22 Ağustos 2021 Pazar 15:02:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 15:32:00

CHP'liydim ama artık AK Partiliyim'' demişti! Afetzede Kılıçtaroğluna tepki gösterdi

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra 'Aileden CHP'liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim' sözleriyle gündeme gelen selzede Nurten Özçelik, 'undan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın' dedi.

Nurten Özçelik, ülkemizde büyük felaket yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor. Bakanlar burada. Kızılay çok güzel çalışıyor. Eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleri de atlatacağız" dedi.

Özçelik, devletin milletle birlikte olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın" ifadelerini kullandı.

SELDE BİRÇOK ŞEYİ KAYBETTİK

Nurten Özçelik'in Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şöyle: "Selde iki arabam, bir gelir getiren depom gitti. İki oğlum var, onlara bu kaynaklarımla bakıyordum. Bir oğlum öğrenci, bana yük olmamak için Antalya'da part time bir mağazada çalışmaya başladı. Diğer oğlum balıkçı teknesi kaptanı sezon kapalı."

"DEVLET MİLLETLE BİRLİKTE OLDU"

"Buradaki bayanlar çok çalışkandır, iki domates ekse parasını çıkarır ama büyük bir felaket yaşandı. Devlet milletle birlikte oldu. Çalışmalar harika. 'Biz buralar bitti' dedik ama devlet ilk günden itibaren yanımızdaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah, öğle ve akşam geldi. Bayanlar etek istedi, onu dahi aldı."

"Kızılay çok güzel çalışyor. eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. 'Bittik' diyordum"

"ÜLKESİNİ SEVEN BU ZAMANDA SİYASET YAPMAZ"

"Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın. Devler layıkıyla görevini yerine getiriyor. Allah devlete zeval vermesin. Ülkesini seven insan şu durumda siyaset yapmaz. Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor, inşallah söylediklerini yerine getirmesini ve buradaki selden etkilenen küçük esnafın banka kredi borçlarının silinmesini rica ediyorum.

"Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleride atlatacağız."

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralar sarıldıktan sonra çay içmeye davet ediyorum."

Etiketler : Nurten Özçelik chp sel kemal kılıçdaroğlu
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