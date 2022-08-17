CHP'lilerin kuruttuğu ağaç yeniden yeşerdi
Özgecan Aslan'ın isminin verildiği meydanda yer alan kauçuk ağacı enjekte edilen zehirli madde nedeniyle kurumuştu, ağaç bakım sonrası yeniden yeşermeye başladı.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın isminin verildiği meydanda yer alan kauçuk ağacının köküne enjekte edilen zehirli madde nedeniyle kurumasından sonra bakıma alındı. Kuruyan dalları kesilen ağaç, bakım sonrası yeniden yeşermeye başladı. Ağacının yapraklarının kuruduğunu fark edenler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirmişti. Ağaca matkapla 9 delik açıldığını belirlenmiş, asit benzeri maddenin ağaca enjekte edildiği saptanmıştı. Ağacın kurtulması talimatı CHP'li Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Serdar Gökçek tarafından verilmişti.
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- CHP'lilerin kuruttuğu ağaç yeniden yeşerdi