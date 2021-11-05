CHP'li vekil haddini aştı, Bakan Varank yüzüne haykırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, sonrada CHP'li olmuş iki milletvekilinin sözlü saldırılarına tokat gibi cevaplar verdi. Varank'ın üzerine yürüyen CHP'lileri AK Parti milletvekilleri durdurdu.

ÖNCE CHP'Lİ ŞENER KIŞKIRTTI

Komisyon'da söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partililer tarafından kutsallaştırıldığını öne sürdü, bir diktatörün ölümünü konu alan 'Viva Zapata' filmini örnek verdi.

Bunun üzerine Varank, Erdoğan hakkında son günlerde 'öldüğü' yolunda söylentiler çıkarıldığını ve çok çirkin kampanyalar yürütüldüğünü hatırlatarak, "Sayın Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyasette yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı" dedi.

Bazı CHP milletvekilleri bundan mana çıkararak, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz" diye tepki gösterirken, Varank, Şener'in daha önce AK Parti'de siyaset yaptığını hatırlattı.

Ancak CHP'liler buna rağmen masalara vurarak 'özür' istediler.

Bunun üzerine Varank, "Sayın Şener bizimle siyaset yaptı, bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim" dedi.

'TERBİYESİZ ADAM' TEPKİSİ

CHP'liler seslerini yükseltirken, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" diye bağırınca, Bakan Varank, "FETÖ mücadelesinde ben ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam" diye tepki gösterdi.

CHP'liler Varank'ın üzerine yürüdü, ancak araya giren AK Partililer gerginliğin büyümesini önledi.

ŞENER VE İSLAM KİMDİR

Şener, RP'de milletvekilliği ve bakanlık, daha sonra da AK Parti'de bakanlık yaptı. 2007'de AK Parti'den istifa etti, 2009'da Türkiye Partisi'ni kurdu, 2011'de memleketi Sivas'tan bağımsız aday oldu, ancak seçilemedi, partisini kapattı. 2018'de CHP'ye geçti ve Sivas'tan değil Konya'dan aday gösterildi, seçildi. Cihangir İslam, 2018'de SP adayı olarak CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Sonra SP'ye döndü. Ancak 2020'de istifa etti, 9 Mart 2021'de CHP'ye katıldı.

PROF. VARANK İBB'NİN ÖNÜNDE ŞEHİT OLMUŞTU

Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz gecesi önce Vatan Caddesi'ne, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gitmişti. Varank, burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit düşmüştü.