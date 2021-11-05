VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye'ye karşı YPG'yi koruyamayız"
Miçotakis: Merkel'e Türkiye konusunda baskı yaptım
Türk SİHA'ları rahatsız etti! ABD'li isimden skandal çıkış!
Fransa'nın balıkçılık krizi planı hazır
Esed'e 11 ayda 12 mektup
CHP'li vekil haddini aştı, Bakan Varank yüzüne haykırdı
Elma çayı astım şikayetlerini azaltır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 05 Kasım
Akciğer kanserinin 8 sinyali...Bu belirtilerde zaman kaybetmeyin!
A vitamini eksikliği kulak enfeksiyonunu tetikler
1 ay önce evlenen İlknur, bıçaklı saldırıda öldürüldü
Biden'a sandıkta uyarı: Trump'a destek artıyor
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de herhangi bir geri adım söz konusu değil
Organ nakli oldu... Şifa dağıtıyor
Türkiye'de iyileşen sayısı vaka sayısını geçti
İstanbul'a bir millet bahçesi daha: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Bakan Elvan: Asgari ücret başta olmak üzere gerekli hassasiyeti göstereceğiz
Barış Akarsu'nun annesi hayatını kaybetti
'Birinci tercihimiz F-35 programı içinde bulunmaktır'
Dünya gıda fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesinde
Elektrikli araç şarj noktalarının standartları belirlendi
Bakan Gül'den 'NSU' açıklaması
"Yakın zamanda duyuracağız, takipte kalın"
Koronavirüs ilacına onay çıktı
05 Kasım 2021 Cuma 08:14:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 08:14:00

CHP'li vekil haddini aştı, Bakan Varank yüzüne haykırdı

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

SP'den CHP'ye geçen Cihangir İslam, ağabeyi İlhan Varank'ı 15 Temmuz'da şehit veren Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a “FETÖ'nün hesabını ver” diyecek kadar insanlıktan çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, sonrada CHP'li olmuş iki milletvekilinin sözlü saldırılarına tokat gibi cevaplar verdi. Varank'ın üzerine yürüyen CHP'lileri AK Parti milletvekilleri durdurdu.

ÖNCE CHP'Lİ ŞENER KIŞKIRTTI

Komisyon'da söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partililer tarafından kutsallaştırıldığını öne sürdü, bir diktatörün ölümünü konu alan 'Viva Zapata' filmini örnek verdi.

Bunun üzerine Varank, Erdoğan hakkında son günlerde 'öldüğü' yolunda söylentiler çıkarıldığını ve çok çirkin kampanyalar yürütüldüğünü hatırlatarak, "Sayın Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin açıkçası özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyasette yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Ebubekir arasındaki hikayeyi hatırlasaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı" dedi.

Bazı CHP milletvekilleri bundan mana çıkararak, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz" diye tepki gösterirken, Varank, Şener'in daha önce AK Parti'de siyaset yaptığını hatırlattı.

Ancak CHP'liler buna rağmen masalara vurarak 'özür' istediler.

Bunun üzerine Varank, "Sayın Şener bizimle siyaset yaptı, bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onu anıyoruz. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim" dedi.

'TERBİYESİZ ADAM' TEPKİSİ

CHP'liler seslerini yükseltirken, CHP İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "Sen FETÖ'nün hesabını ver" diye bağırınca, Bakan Varank, "FETÖ mücadelesinde ben ailemden şehit verdim. Terbiyesiz adam" diye tepki gösterdi.

CHP'liler Varank'ın üzerine yürüdü, ancak araya giren AK Partililer gerginliğin büyümesini önledi.

ŞENER VE İSLAM KİMDİR

Şener, RP'de milletvekilliği ve bakanlık, daha sonra da AK Parti'de bakanlık yaptı. 2007'de AK Parti'den istifa etti, 2009'da Türkiye Partisi'ni kurdu, 2011'de memleketi Sivas'tan bağımsız aday oldu, ancak seçilemedi, partisini kapattı. 2018'de CHP'ye geçti ve Sivas'tan değil Konya'dan aday gösterildi, seçildi. Cihangir İslam, 2018'de SP adayı olarak CHP listesinden İstanbul milletvekili seçildi. Sonra SP'ye döndü. Ancak 2020'de istifa etti, 9 Mart 2021'de CHP'ye katıldı.

PROF. VARANK İBB'NİN ÖNÜNDE ŞEHİT OLMUŞTU

Prof. Dr. İlhan Varank, 15 Temmuz gecesi önce Vatan Caddesi'ne, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gitmişti. Varank, burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit düşmüştü.

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Prof. Dr. İlhan Varank Mustafa Varank CHP
Yeni yıla yeni albüm

Yeni yıla yeni albüm
Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar

Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar
Konser maratonu

Konser maratonu
3. çocuğa yeşil ışık

3. çocuğa yeşil ışık
Hayalini gerçekleştirdi

Hayalini gerçekleştirdi
İstanbul hatırası

İstanbul hatırası
Cana ilk olarak Defne'ye gitmiş

Cana ilk olarak Defne'ye gitmiş
Sanat iyileştirir

Sanat iyileştirir
2. sezonda yokum

2. sezonda yokum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER