CHP'li Tanal'dan jandarmaya hakaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri geçtiğimiz gün, Muğla Milas'taki termik santralin, bölgedeki maden faaliyetlerini genişletmek için yapılan çalışmalarını protesto eden grupla görüşmek için Akbelen Ormanı'na geldi. Burada köylüler ve çevrecilerle görüşen Kılıçdaroğlu, onlara desteklerini bildirdi. Daha sonra madencilerle görüşüp onlara da aynı desteği verdiğini söyledi. Bölgeden ayrılmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun, kesim alanına gitmemesi üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu söz konusu alana giderek incelemelerde bulundu. Geri dönen Kılıçdaroğlu, arabaya binip bölgeden ayrılmak üzereyken, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı; Çevreciler, "Arabaya değil fabrikaya" şeklinde slogan attı.

'İYİ Kİ İKTİDAR OLMADINIZ'

Tanal, kendisine "İyi ki iktidar olamadınız" diyen kadına "Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AK Parti'nin provokatörüsün" yanıtını verdi. Dün de parti adına provokasyonları sürdüren Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarmayla tartıştı.

Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Elindeki belgeyi vermek istemeyen jandarmanın arkasından koşan Tanal, ortaya çirkin görüntülerin çıkmasına neden oldu.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görevini yapan jandarma personelini "eşkıya" diyerek kovalayan CHP'li Mahmut Tanal'a tepki gösterildi. Açıklamada, "Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

İKİ PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı, Tanal'dan kaçan iki jandarmanın açığa alındığı belirtildi: "OGM'ce gerçekleştirilen saha çalışmalarını ve hukuka uygun olarak alınan önleyici tedbirleri engellemek ve provoke etmek isteyen, kolluk kuvvetlerine saldıran ve direnen 40 provokatör ve eylemci şahıs Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın tahrik edici ve etik olmayan davranışları karşısında görev yerinden emir ve talimatlara aykırı olarak uzaklaşan iki jandarma personeli açığa alınmıştır. Milletvekili Mahmut Tanal, hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuş olup hukuki süreç kararlılıkla takip edilecektir."