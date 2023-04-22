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22 Nisan 2023 Cumartesi 21:38:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 21:38:00

CHP'li Tanal'a vatandaştan sert tepki... "Davamızı satmayız biz"

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CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal, limon ve soğan fiyatları üzerinden provokasyona kalkıştı. Bir kilo soğanın 25 lira olduğunu ve AK Parti'ye oy verilmemesini isteyen CHP'li Tanal'a vatandaşlar sert tepki gösterdi. Halkın "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." tepkisiyle karşılaşan CHP'li Tanal bölgeden apar topar ayrıldı.

14 mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Başkan Erdoğan'ın vizyon projelerini görmezden gelen CHP ve ortakları, soğan ve limon fiyatları üzerinden provokasyona kalkıştı.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg başta olmak üzere Bayraktar Kızılelma, Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu gibi milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen savunma sanayii ürünleriyle, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı küçümseyen, görmezden gelen muhalefet, soğan ve limon fiyatları üzerinden algı operasyonu yaparak " AK Parti'ye oy vermeyin" çağrısında bulundu.

"CHP'Lİ TANAL'DAN SOĞAN PROVOKASYONU"

Bu kez de seçimlerde kendisine oy toplamak üzere Şanlıurfa'ya giden CHP'nin Milletvekili adayı Mahmut Tanal, soğan fiyatlarını bahane ederek "AK Parti'ye oy vermeyin" dedi.

CHP'li Tanal, elindeki limonu sıkarken soğan fiyatları üzerinden provokasyona girişip vatandaşlara "AK Parti'ye oy vermeyin" dedi.

"DAVAMIZI SATMAYIZ BİZ"

Vatandaşlar, soğan fiyatları üzerinden algı operasyonuna kalkışan CHP'li Tanal'a "Bir limona, bir soğana ülkemizi mi satacağız? Davamızı satmayız biz." diyerek tepki gösterdi.

Beklediği karşılığı bulamayan CHP'li Tanal, apar topar alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Etiketler : mahmut tanal tepki şanlıurfa
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