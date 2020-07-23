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23 Temmuz 2020 Perşembe 16:13:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 16:13:00

CHP'li Sinan Aygün'den bomba sözler... Erdoğan'ın elini öpeceğim

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2011 tarihinde yaptığı bir açıklamada 'Erdoğan Ayasofya'yı açarsa gidip elini öpeceğim' diyen eski CHP milletvekili Sinan Aygün, 24 Temmuz'da Ayasoyfa'da kılınacak olan namaza davet edilmesi durumunda verdiği sözün gereğini yapacağını ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini söyledi. Aygün, "Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür" dedi.

Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili konuştu.

Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi.

"AYASOFYA'YI AÇSIN, GİDİP ELİNİ ÖPECEĞİM"

2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, 'Ayasofya'nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi? Niye Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle 'açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

''DAVET GELİRSE BEN GÖREVİMİ YAPARIM''

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter'da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bende bundan etkilendim. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına bunu anlatan mektup yazdım. Orası normal açılmış olsaydı Cuma günü kendim gidecektim. Ama gördüm ki bir kısıtlama var. Bu pandemiden dolayı sadece davetliler gidecek. O yüzden 'Davetiye gelirse giderim' dedim, hem o tweetlere karşı 'bakın ben görevimi yaptım' diye. Ama bana hala cevap gelmedi. Geç mi? Hayır geç değil. Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00'de yola çıkarım İstanbul'da olurum. Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum.

''TAYYİP BEY BENDEN 5 YAŞ BÜYÜK, ELİNİ ÖPERİM NİYE ÖPMEYEYİM''

Ayasofya'ya gitmekten cuma namazı kılmaktan Tayyip Bey ile orada gözükmekten bu anlamda hiçbir yanlış olacağını düşünmüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Ayasofya'nın açılması benim idealimdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, elini öperim niye öpmeyeyim. Benden de 5 yaş büyük. Ama kendisi öptürür mü onu bilmem. Benden küçük de olmuş olsaydı Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür."

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