VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bosna Hersek'te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz"
Doğada vaşak eğitimi
Pes etmedi, 63 yaşında kep fırlattı
Snapchat'e 'Ücretli Abonelik' dönemi
Tamamen arabesk
Dön Hadi Alişan!
Kilolar gitti
SİHA'lar teröristleri vurdukça ses Sezgin Tanrıkulu'ndan geliyor
Yunanlıları çıldırtan paylaşım!
İşin altından yine HDP'li isim çıktı
Pençe Kilit Operasyonu'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
İlk kez el ele
Torun sevmek istiyor
Hayalim astronot olmaktı
Sinemanın yeni ikilisi
Çocuklar gibi eğlendi
Karne sevinci
Türkiye gaz analistlerini şaşkına çevirdi
YKS'nin ilk oturumu yapıldı
Türkiye dostu isim başbakan oldu
Eyüpsultan'da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı
Çocuğunuza ödül de vermeyin ceza da
Kovid-19 öğrenme kaybına neden oldu
Migren Ataklarını azaltan öneriler
18 Haziran 2022 Cumartesi 14:16:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 14:17:00

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandal paylaşımına tepki yağıyor

ABONE OL

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesinde zafer kazandıran araçlarından olan Bayraktar SİHA'lara karşı düşmanlığını sürdürüyor. Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin iktidara gelmesi halinde Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza attı. Tanrıkulu, 'Bu korku size yeter trolle ama emin olun adil olacağız.' diyerek haddini de aştı. Bu sözlerin ardından tepkiler de gecikmedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız" diyerek büyük bir skandal imza attı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" ifadelerini kullandı.

CHP'li isme sosyal medyadan tepki yağarken bir kullanıcı, "Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak! olan Sezgin Tanrıkulu kimmiş CHP'li bir ağızdan öğrenelim. CHP'nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: "Sezgin Tanrıkulu, TR 705 koduyla çalışan CIA ajanıdır."demiş..." diyerek Tanrıkulu'nun ajanlık faaliyetleri yaptığını belirtti.

Bir başka kullancısı ise bir sonraki seçimlere dikkat çekerek, "CHP''li Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelince Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmesi bile önümüzdeki seçimlerin bir tercih değil vatan, millet ve devlet meselesi olduğunun kanıtıdır." dedi.

Etiketler : CHP sezgin tanrıkulu siha alpay özalan
Asya'nın hikayesi

Asya'nın hikayesi
Açılış şıklığı

Açılış şıklığı
Sess'li gece

Sess'li gece
Mutluluğa ortak oldular

Mutluluğa ortak oldular
Doğum günü için otel kapattı

Doğum günü için otel kapattı
55 oldu

55 oldu
Kararlarımı oğluma göre alıyorum

Kararlarımı oğluma göre alıyorum
Uyan Alim'i yorumladı

Uyan Alim'i yorumladı
Masalsı bir gece

Masalsı bir gece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX