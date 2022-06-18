SİHA'lar teröristleri vurdukça ses Sezgin Tanrıkulu'ndan geliyor

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız" diyerek büyük bir skandal imza attı.



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan skandal paylaşıma tepki gösterdi.

Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" ifadelerini kullandı.

CHP'li isme sosyal medyadan tepki yağarken bir kullanıcı, "Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak! olan Sezgin Tanrıkulu kimmiş CHP'li bir ağızdan öğrenelim. CHP'nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: "Sezgin Tanrıkulu, TR 705 koduyla çalışan CIA ajanıdır."demiş..." diyerek Tanrıkulu'nun ajanlık faaliyetleri yaptığını belirtti.

Bir başka kullancısı ise bir sonraki seçimlere dikkat çekerek, "CHP''li Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelince Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmesi bile önümüzdeki seçimlerin bir tercih değil vatan, millet ve devlet meselesi olduğunun kanıtıdır." dedi.