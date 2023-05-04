CHP'li Sevigen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Atatürk'ün bağrına hançer sokuyor

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, tvnet yayınına konuk oldu.

Seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sevigen, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

"ATATÜRK'ÜN BAĞRINA HANÇER SOKUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun seçilebilmek adına ülke menfaatlerine aykırı hareket ettiğini vurgulayan eski CHP vekili, "Sırf cumhurbaşkanı olmak için büyük tavizlerin verilmesi, Atatürk'ün bağrına hançer sokar. Hiçbir arkadaşımız oy vermeyecek" diye konuştu.

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZ CHP'YE VERMEYECEK"

Sevigen'in yaptığı açıklamalar şöyle:

"Geçmişte Atatürk'e kefere dediler, bu dönemde daha beter. CHP, Atatürkçü askerleri zindanlara atan Sadullah Ergin'lerin bulunduğu CHP'ye döndü. CHP artık Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Ecevit'in, Deniz Baykal'ın partisi değil. Atatürkçü Düşünce Derneğinden 33 kişi başvurmuş milletvekilliği için listeye hiç kimseyi koymamışlar. Atatürk'ün kurduğu partiye birisi koyulmaz mı? Sırf seçimi almak için ne olduğu belli olmayan insanlarla diyalog kuruyorlar.

CHP seçmeni, daha doğrusu ulusalcılar, bayrak ve vatan bütünlüğü diyenlerdir. Kürt ile HDP'yi ayırmak lazım, Kürt kökenli insanlarımızın temsilcisi HDP değil. Baskıyla bir kısım oy alıyor ama Kürtler onaylamıyor. Soralım oylama yapalım bölgede herkes Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına destek verir. Kürt nüfusunun en çok yaşadığı şehir İstanbul.

Kemal Bey'in yaptığı Kürtlerle ilgili video. Kim görüyor tüm Kürtleri terörist olarak? İnsanları neden teşhir ediyorsunuz. CHP, İYİ Parti'den de MHP'den de Saadet Partisi'nden de geride. Şimdi vekil çıkarmaya çalışıyorlar, bizim dönemimizde çıkardık.

Birinci dönem Atatürk ve arkadaşları, iki dönemde de Baykal ve arkadaşları CHP'yi kurdu. Seçimi nasıl kazanırsam kazanayım diyorlar. Yüce Divan'a göndereceğim dediği Babacan'a, çapsız dediği Davutoğlu'yla, oyları sıfır olan insanlarla meydanlara çıkıyor. Tayyip Erdoğan gitsin daha iyisini yaparız demiyorlar.

Bizim etrafımız ateş çemberi, Türkiye bölgeye biz sahip çıkmaya çalışıyor. Bir hikayesi olmayan, hikayesi yok. Sırf cumhurbaşkanı adayı olmak için, büyük tavizlerin verilmesi, Atatürk'ün bağrına hançer sokar. Hiçbir arkadaşımız oy vermeyecek. Biz CHP'ye oy vermeye çalışıyoruz ama onlar vermeyin vermeyin diyorlar."