Seviyesizlikte dip yaptılar!

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15 Şubat 2022 Salı 13:04:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 13:04:00

CHP'li Onursal Adıgüzel "14 Şubat" üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 14 Şubat üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi ve Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini paylaşan Adıgüzel'in, "Herkes sevdiğiyle…" notu düştüğü sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Kılıçdaroğlu'yla eşi ve Başkan Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini kıyaslayarak "Herkes sevdiğiyle..." notu düştüğü sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaşarak "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle..."notunu düştü.

BÜLENT TURAN: 'HAK ETTİĞİ CEVABI VERMEMİZE EDEBİMİZ ENGEL'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yapılanın terbiyesizlik olduğunu ifade ederek "Bu "terbiye seviyesi", CHP'de Genel Başkan Yardımcısı! Hak ettiği cevabı vermemize edebimiz engel. Siyaset ahlaktan, nezaketten, edepten yoksun bir üslupla yapılamaz. Yapmak isteyene de bu aziz milletin irfanı, örnekte olduğu gibi, 70 yıl izin vermez." dedi.

HAMZA DAĞ'DAN "BU TWEETİN" SAHİBİNE "TEŞEKKÜR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımına "Bu tweetin sahibi Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." söyleriyle tepki gösterdi.

ALPAY ÖZALAN: SEVİYESİZLİĞİNE ŞAŞIRMADIK

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Onursal Adıgüzel'le ilgili sert bir mesaj paylaştı. Özalan "Boş işler müdürü Kemal Kılıçdaroğlu yine evinde muhalefetçilik oynarken, Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez." ifadelerini kullandı.

BOŞ İŞLER MÜDÜRÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU YİNE EVİNDE MUHALEFETÇİLİK OYNARKEN, CUMHURBAŞKANIMIZ COVID-19&#39;U ATLATIR ATLATMAZ ÇALIŞMAYA KOYULDU.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ONURSAL ADIGÜZEL&#39;İN SEVİYESİZLİĞİNE ŞAŞIRMADIK. LİDERLERİ ORTADA, BUNLARDAN DAHA FAZLASI BEKLENEMEZ. HTTPS://T.CO/XN8ZED0DG7

&MDASH; ALPAY ÖZALAN ���� (@ALPAYOZALAN35) FEBRUARY 14, 2022
Etiketler : Onursal Adıgüzel Bülent Turan CHP
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