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17 Eylül 2021 Cuma 11:54:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:54:00

CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, sıkıntısını dile getiren vatandaşları azarladı

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) çok yavaş sürdürdüğü altyapı çalışmaları nedeniyle aylardır tüm sokakları delik deşik olan Çay Mahallesinde vatandaşlar tepki gösterdi.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir kahvehanede kendisini sessizce dinlemeleri için vatandaşları azarladı. Vatandaşa had bildirmeye kalkan Seçer, şu ifadeleri kaydetti:

"Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin."

Vahap Seçer'in skandal ifadeleri tepki çekti.

Etiketler : Vahap Seçer CHP Mersin Büyükşehir Belediye
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