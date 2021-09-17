CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, sıkıntısını dile getiren vatandaşları azarladı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bir kahvehanede kendisini sessizce dinlemeleri için vatandaşları azarladı. Vatandaşa had bildirmeye kalkan Seçer, şu ifadeleri kaydetti:

"Sessiz olun. Biraz saygılı olun. Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin."

Vahap Seçer'in skandal ifadeleri tepki çekti.