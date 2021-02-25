Ekrem İmamoğlu'nun büyük skandalını 24 TV ortaya çıkardı...

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25 Şubat 2021 Perşembe 10:22:00 - Güncelleme:25 Şubat 2021 Perşembe 10:27:00

CHP'li İmamoğlu'nun skandalını 24 TV duyurmuştu... Tepkiler çığ gibi büyüyünce yayından kaldırıldı

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İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yeni çıkardığı kitabı İBB'nin İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkardı. 24 TV'nin konuyu gündeme taşımasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. İmamoğlu yönetimindeki İBB, tepkiler büyüyünce kitap, siteden kaldırıldı.

Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yeni kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu. Söz konusu gelişmenin sosyal medyada yayılmasının ardından kitap, siteden kaldırıldı.

Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.

İBB'NİN SKANDALINI 24 TV ORTAYA ÇIKARDI

24 TV, terör örgütü PKK'nın yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulduğunu ortaya çıkardı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ, KİTAP YAYINDAN KALDIRILDI

İstanbul Kitapçısı, İBB'ye gelen yoğun tepkilerin ardından teröriste ait kitabı sitesinden kaldırdı.

Etiketler : hdp selahattin demirtaş pkk nurettin demirtaş ibb ekrem imamoğlu
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