CHP'li İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor!
Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun yemek skandalını konuşuyor... Kişi başı ödenen 6 bin 700 liralık yemek ücreti büyük tepki topladı. Skandal olay kısa sürede Twitter'de TT listesine girdi.
Yerel seçimler öncesinde israf söylemini dilinden düşürmeyen CHP’liler israflar ile yeniden gündemde. Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirilen bir organizasyonda 50 kişilik bir gruba adam başı 6 bin 700 lira tutarında yemek ısmarladığını ortaya çıkarmıştık.
KISA SÜREDE EN ÇOK KONUŞULANLAR LİSTESİNE GİRDİ
Bu haber o kadar ses getirdi ki, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.
SOSYAL MEDYADA İMAMOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ
Bir çok sosyal medya kullanıcısı #AdamBaşı6700TL Hashtag'ı altına CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkisini dile getirdi.
İşte o tepkilerden bazıları;
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