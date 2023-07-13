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13 Temmuz 2023 Perşembe 21:22:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 21:22:00

CHP'li İmamoğlu'na İstanbullulardan sert tepki: Bu işi beceremiyorsunuz!

Kaynak: AA

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Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara çile çektirmeyi vazife olarak üstlenen CHP'li belediye başkanı İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu kez Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen arıza sebebiyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Duraktaki güvenlik görevlileriyle tartışan bazı yolcular, "Bu işi beceremiyorsunuz" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul'da metro hattındaki teknik arıza nedeniyle yolcular durakta yoğunluk oluşturdu.

Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılması dolayısıyla Kağıthane Nurtepe istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Mahmutbey ile Yıldız-Mecidiyeköy yönlerinden gelen yolcular, Nurtepe durağında inerek karşı yöne geçerken, durakta yolcu yoğunluğu oluştu.

"BU İŞİ BECEREMİYORSUNUZ, YÜRÜTEMİYORSUNUZ"

Duraktaki güvenlik görevlileriyle tartışan bazı yolcular, "Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz. 'Biz yapamıyoruz bu işi.' deyin." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Etiketler : İBB ibb ulaşım imamoğlu imamoğlu metro chp Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı metrobüs
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