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CHP'li başkan Ramazan'da rakı sofrasında! ''Bir iftar yemeği de böyle bitti''
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15 Nisan 2022 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 11:01:00

CHP'li ilçe başkanı ramazan ayında rakı sofrasında: Bir iftar yemeği de böyle bitti

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CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal ramazan ayında bir skandala imza attı. Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan paylaşım “Bir iftar yemeği de böyle bitti” etiketiyle paylaşıldı. Görüntülerde CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın ramazan ayında rakı masasında olduğu görülürken CHP'li Mehmet Bilgili paylaşımını kısa süre içerisinde silme zorunda kaldı.

CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal ve bir grup partili ramazan ayında bir skandala imza attı.

SKANDAL PAYLAŞIM: BİR İFTAR YEMEĞİ DE BÖYLE BİTTİ

Tepkilere yol açan paylaşım "Bir iftar yemeği de böyle bitti" etiketiyle sosyal medyadan paylaşıldı.

CHP'li Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'a gösterilen tepkilerin kısa sürede büyümesiyle Mehmet Bilgili, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüyü kısa süre içinde kaldırmak zorunda kaldı.

Görüntülerde CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın ramazan ayında rakı masasında bulunduğu görülüyor.

Etiketler : Mehmet Bilgili CHP ZONGULDAK İFTAR
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