CHP'li Hüseyin Aygün'ün paylaştığı fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

Danıştay'ın aldığı kararla 86 yıldır müze olarak hizmet veren ve geçtiğimiz cuma günü kılınan namazla yeniden tamamen ibadete açılan Ayasofya hakkındaki tartışmaları sürüyor.



CHP'Lİ VEKİLDEN ALGI OPERASYONU

Söz konusu karara tepki gösterenler arasında yer alan eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabından algı operasyonu yürüttü.

Söz konusu paylaşımda polislerin 'şeriatçı mollalara' selam durduğunu iddia eden Aygün'e yanıt yine sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Aygün paylaşımında, ''Saray, Ayasofya'da şeriat ilân etti: polis şeriatçı mollalara derhal selam durdu.'' ifadelerini kullandı.

O FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımın altında görselin bir şehit cenazesine ait olduğunu ve selam duran polislerin, şehit için böyle bir eylemde bulunduğunu belirten kullanıcı, fotoğrafın FETÖ'cüler tarafından kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu belirterek, ''Fetö'cü hesaplar tarafından kırpılarak dolaşıma sokulan görsel. (Büyük ihtimalle) 2011 yılında şehit cenazesi korteji esnasında çekilmiş ve kırpılmış. Bu tarz tweetleri atarken biraz araştırmak lazım. Ortamı provoke etmenin kimseye faydası yok'' ifadelerini kullandı.