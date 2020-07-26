  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süper Ligde 2019-2020 sezonu tamamlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ'ye ağır darbe!
Trump'a kötü haber! Üç eyalette geri düştü
Tarihi bina boşaltılıyor... Ayasofya Müzesi olacak
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altında
Pandemi süreci gelin arabasına yansıdı! Görenler dönüp bir daha baktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması hakkında flaş açıklama
Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Koronavirüs testleri pozitif çıktı, 400 kişilik mahalle karantinaya alındı
CHP'li Hüseyin Aygün'ün paylaştığı fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycanlı gençlere destek: Can gardaşlarımıza canımız feda
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O mesajlar kriminal incelemede
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 149 bini geçti
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de orman yangını
Şoför kalp krizi geçirdi otobüs kaza yaptı!
"Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz"
Başkan Erdoğan: Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir
MSB'den çok sert tepki: Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır
Koronavirüs sonrası sadece Türkiye yaptı! Dünya bu uygulamanın peşinde
CHP'li eski vekilin iftirasına vatandaştan susturan cevap!
26 Temmuz 2020 Pazar 18:26:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 18:26:00

CHP'li Hüseyin Aygün'ün paylaştığı fotoğrafın perde arkası ortaya çıktı

ABONE OL

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle, polislerin Ayasofya'da namaza giden kişilere selam durduğunu iddia etti. Fakat fotoğrafın geçtiğimiz yıllarda bir şehit cenazesinde çekildiği ortaya çıktı.

Danıştay'ın aldığı kararla 86 yıldır müze olarak hizmet veren ve geçtiğimiz cuma günü kılınan namazla yeniden tamamen ibadete açılan Ayasofya hakkındaki tartışmaları sürüyor.

CHP'Lİ VEKİLDEN ALGI OPERASYONU

Söz konusu karara tepki gösterenler arasında yer alan eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabından algı operasyonu yürüttü.

Söz konusu paylaşımda polislerin 'şeriatçı mollalara' selam durduğunu iddia eden Aygün'e yanıt yine sosyal medya kullanıcılarından geldi.

Aygün paylaşımında, ''Saray, Ayasofya'da şeriat ilân etti: polis şeriatçı mollalara derhal selam durdu.'' ifadelerini kullandı.

O FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımın altında görselin bir şehit cenazesine ait olduğunu ve selam duran polislerin, şehit için böyle bir eylemde bulunduğunu belirten kullanıcı, fotoğrafın FETÖ'cüler tarafından kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu belirterek, ''Fetö'cü hesaplar tarafından kırpılarak dolaşıma sokulan görsel. (Büyük ihtimalle) 2011 yılında şehit cenazesi korteji esnasında çekilmiş ve kırpılmış. Bu tarz tweetleri atarken biraz araştırmak lazım. Ortamı provoke etmenin kimseye faydası yok'' ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER