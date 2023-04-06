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06 Nisan 2023 Perşembe 13:52:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 13:52:00

CHP'li Fikri Sağlar açıkladı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

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Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüşmesinin detaylarını açıkladı. Sağlar, İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini belirtti.

CHP'li Fikri Sağlar sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Fikri Sağlar, görüşme sonrası İnce'nin, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Sağlar şu açıklamada bulundu;

"Saygıdeğer Kamuoyuna: Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce'nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."

Etiketler : Fikri Sağlar Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı Muharrem İnce

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