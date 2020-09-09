CHP'li Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Kaynak: DHA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu duyurdu.
CHP'li Öztrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum" dedi.
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