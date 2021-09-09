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09 Eylül 2021 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 07:49:00

CHP'li Erdoğdu'dan skandal paylaşım

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğdu, Twitter'dan Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan sert tepki gelince apar topar videoyu kaldırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı. CHP'li Erdoğdu, Twitter'dan bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görüldü.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan video sosyal medyada büyük tepki çekince paylaşımı apar topar silen Erdoğdu, başka bir köpek videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." notuyla paylaştı. Erdoğdu'ya tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dilini nefrete teslim eden, kalbini kinle dolduran, aklını düşmanlığa köle kılan, gönlünü hırsa esir eden muhalefet siyasetçilerine ve bu siyaset diline Türkiye teslim olmayacak" dedi,

AKŞAM

Etiketler : aykut erdoğdu skandal köpek
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