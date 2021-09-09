CHP'li Erdoğdu'dan skandal paylaşım

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı. CHP'li Erdoğdu, Twitter'dan bir köpek videosu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin "Tayyip Erdoğan'ın yediğinden daha az yiyorsun ama daha itaatkarsın. Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği görüldü.

Başkan Erdoğan'ı hedef alan video sosyal medyada büyük tepki çekince paylaşımı apar topar silen Erdoğdu, başka bir köpek videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." notuyla paylaştı. Erdoğdu'ya tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dilini nefrete teslim eden, kalbini kinle dolduran, aklını düşmanlığa köle kılan, gönlünü hırsa esir eden muhalefet siyasetçilerine ve bu siyaset diline Türkiye teslim olmayacak" dedi,

AKŞAM

