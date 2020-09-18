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CHP'li Erdoğan Kelleci'nin eşi dedektif gibi iz sürüp kocasının ihanetini belgeledi
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18 Eylül 2020 Cuma 08:36:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 08:36:00

CHP'li Erdoğan Kelleci'nin eşi dedektif gibi iz sürüp kocasının ihanetini belgeledi

Kaynak: Akşam

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CHP'nin İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Kelleci'nin eşi S.K., eşinin hareketlerinden şüphelenince bir dedektif gibi iz sürüp kocasını başka bir kadınla 4 günlük kiraladığı günlük evde bastı.

CHP İl Başkan Yardımcısı Kelleci'nin doktor eşi, dedektif gibi iz sürüp kocasının ihanetini yakaladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı eğitimden sorumlu Başkan Yardımcısı Erdoğan Kelleci’nin doktor olan 22 yıllık eşi S.K., kocasının partide görevli bir kadınla kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Akşam'ın haberine göre, Dr. S.K, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, eşindeki değişimi nasıl anladığını ve tuttuğu günlük kiralık evde nasıl bastığını şöyle anlattı: “21 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Eşim Erdoğan Kelleci, 10 yıl önce kendi şirketini kapatarak CHP’ye katıldı. CHP’ye katıldıktan sonra benden ve çocuklarından uzaklaştı, kendine yeni bir hayat kurdu. CHP içinde yükselme bahanesiyle evini ihmal etti, ‘Parti toplantısındayım’ diyerek eve geç geldi, bazen hiç gelmedi. Şüphe üzerine CHP’yi aradım. Toplantıların makul saatlerde sonlandırıldığını söylediler.”

ŞİDDET UYGULADI, PARAMI ALDI

“Aldatıldığımı öğrenmeden önce anlaşmalı boşanmak istedim. PERPA’daki işyerime 160 bin liraya müşteri bulduğunu, satıp parasını kendisine verirsem boşanacağını söyledi. Tartıştık. ‘Parayı başka erkeklerle mi yiyeceksin’ diyerek onur kırıcı ithamlarda bulundu. İtip kakma suretiyle şiddet uygulayarak hakaret ve tehdit etti. Kız kardeşimin evine sığındım.”

GÜNLÜK EVDE BASTIM

“İlk etapta 30 bin lirayı eşimin hesabına yatırdım. Dükkanın satılmasıyla kalan 130 bin lirayı da eşime verecektim. Ancak eşimin bir internet sitesinden 4 günlük ev kiralaması üzerine aldatıldığımı öğrendim. Kiralanan eve kuzenimle birlikte baskına gittik. Evin önünde beklerken eşim yanında bir kadınla arabadan indi, kiralanan daireye girdi. Kuzenimle birlikte dairenin kapısını çaldık. Kelleci beni kapıda görünce kapıyı tutarak, ‘her şeyi aşağıda konuşalım’ dedi. Bu sırada ‘A.’ adlı kadın kaçtı. Buna dair fotoğraf ve video kayıtlarını mahkemeye sunacağım. Bunu öğrenince anlaşmalı boşanmaktan vazgeçtim.”

BENİ KOVDURMAYA ÇALIŞTI

“Kelleci, mesajlar atarak tehdit içerikli üslup kullandı. Hekimlik yaptığım işyerine de gelerek işten çıkarılmama yönelik eylemlerde bulundu. Erdoğan Kelleci daha sonra kadın için ‘eskort tutmuştum, ciddi bir şey değildi’ dedi.”

Dr. S.K., 200 bin lira tazminat, çocukların velayeti, 10 bin lira nafaka, sahip olduğu gayrimenkullere ihtiyati tedbir ve ödediği 30 bin liranın iade edilmesini istedi. 

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