  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
WEFA ile YTB Avrupa'da hijyen paketi dağıtmaya başladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sürpriz 'Ayasofya' yüzüğü
Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu
Kuveyt Emiri tıbbi kontrol için hastaneye kaldırıldı
Kazakistan Kovid-19'la mücadeleyi DSÖ ile yakın iş birliği içinde yapıyor
Kütahya'da, jandarma karakoluna pompalı tüfekle ateş açıldı
CHP'li Engin Altay'ın iftirasına AK Parti'den yalanlama geldi
Sivas'ta 195 parça tarihi eser ele geçirildi
Diyarbakır'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Van'da ölü sayısı 50'ye yükseldi
Doğu Anadolu'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı hız kazandı
Yine ciğerlerimiz yandı!
CHP'li belediye DSİ'yi suçlamıştı! Gerçekler ortaya çıktı
İhracatçılar Pakistan'a sanal genel ticaret heyetiyle ulaşacak
Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın adı turnuvayla yaşatılacak
Trabzon'da 'Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 1. Etap Yarışması' başladı
"İstifa etmeyeceğim"
Minik kartal için 2 helikopter havalandı
Türkiye'yi gezme hayalini bisikletle gerçekleştiriyor
Mısır ordusunun ülkeye müdahaleye çağrılması "Büyük ihanet"
Bağcılar'da polise silahlı saldırı
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Aydın-Denizli otoyolu' açıklaması
Yerli otomobilin fabrikası Bursa'da yükselecek! Bakan Varank'tan flaş açıklama
Fransa'da katedral yangını
18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 15:55:00

CHP'li Engin Altay'ın iftirasına AK Parti'den yalanlama geldi

ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyon liraya alındı" iddiasını yalanladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerlerinin 33 milyon liraya FETÖ'cüden alındığı" iddiasını yalanlayarak, "Anıtta mermer değil, Kandıra Kefken küfesi kullanıldı." dedi.

Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerleri, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Sami Çoban'ın şirketinden 33 milyon liraya alındı." iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuyu araştırdıklarını söyleyen Muş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı işaret ederek, "Bu şehitler makamının bütün maliyeti 5 milyon 78 bin 864 lira 61 kuruş artı KDV. Mermerlerin 33 milyon lira olması gibi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Bu rakama, Nakkaştepe'den gelen yol ve granit, parke taşı kaplama, çevre düzenlemesiyle bütün aydınlatma ve elektrik işlerinin de dahil olduğunu dile getiren Muş, anıtta mermer değil, Kandıra Kefken küfesinin kullanıldığını bildirdi.

Muş, taşı alınan firmanın, Hantaş Madencilik Limited Şirketi olduğunu, taş ocağının da Kocaeli Cebeci Çamkonak köyünde bulunduğu bilgisini paylaştı.

CHP'li Altay'ın iddiasının doğru olmadığını belirten Muş, şöyle devam etti:

"Kendisinin elinde belgeler varsa bunları bizimle paylaşmasından mutlu olacağız. Veya kendisine hangi kanaldan bunlar geldiyse Sayın Altay'ı çok kötü şekilde yanılttıkları kanaatindeyiz. Sayın Altay da eline gelen, teyit edilmeyen bu bilgilerle kamuoyunu yanıltmıştır. Bunun düzeltilmeye ihtiyacı var. Sayın Altay'ın bunu yapacağına eminim. Bir de Çengelköy'de bir çeşme var. Araştırdım, 'Acaba Sayın Altay'ın dediği mermerler bu çeşmede mi var?' dedim. Orada da tek kütle halinde bir çeşme var. Orası da 271 bin lira artı KDV ile yapılmış bir çeşmedir. Orada da bahsedilen firmadan mermer alınması söz konusu değil."

Muş, Altay'ın yanıltıcı bilgi verdiğini kaydederek, bunu esefle karşıladıklarını ifade etti.

MECLİS'TE "15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI" TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulunun 16 Temmuz Perşembe günkü birleşiminde, AK Parti Grup Başkanvekili Muş ile CHP Grup Başkanvekili Altay arasında "15 Temmuz Şehitler Anıtı" tartışması yaşanmıştı.

Muş'un, "15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın mermerlerinin 33 milyon liraya FETÖ'cüden alındığı" iddiasını yalanlaması üzerine CHP'li Altay, "elindeki metni hızlı okurken 33,5 milyon lirayı mermerlere ödenen para diye zannederek, böyle yansıttığını" söylemişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER