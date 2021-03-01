CHP'li Sancar parti üyeliğinden istifa etti

CHP Denizli milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancar resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamadı "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

"PARTİDEN İSTİFA EDECEKLER" LİSTESİNDE ADI VARDI



Teoman Sancar, CHP'den 17 milletvekilinin istifa ederek Muharrem İnce'nin yeni kuracağı partiye katılacağının iddia edildiği "Kılıçdaroğlu'nu istifa korkusu sardı" haberinde adı geçen vekiller arasındaydı.

Listede Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Antalya Milletvekilleri Aydın Özer ve Rafet Zeybek, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Yüksel Özkan ve Erkan Aydın, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İzmir Milletvekili Mahir Polat, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın da adı geçiyordu.

SANCAR YALANLAMA AÇIKLAMASINA İMZA ATMIŞTI



CHP Denizli milletvekili Sancar'ın da aralarında olduğu 17 CHP'li vekil istifa edeceklerinin iddia edildiği haberleri üzerine ortak yazılı açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. Sancar bu yalanlamadan 18 gün sonra istifa ettiğini açıkladı.