Yunan vekil mi CHP vekili mi?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" şeklindeki skandal sözlerine tepki yağdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülkenin çıkarı söz konusu olduğunda başka ülkenin vatandaşıymış gibi hareket edilmesine isyan ediyorum." diyerek tepki gösterdi.

Akşam'ın haberine göre, Turan şöyle devam etti: "İktidar ve muhalefet iç siyasette elbette tartışacak. Bu ülkeyi daha nasıl ileri taşıyabiliriz kavgasını elbette vermeye devam edeceğiz. Ancak dış politika denilince, milli politika denilince özellikle ülkenin çıkarı söz konusu ise adeta sanki başka ülkenin vatandaşıymış gibi hareket edilmesine isyan ediyorum. Bu tür çıkışları ibretle ve utanarak izliyoruz. Bir olacağımız bir tek alan varsa o da dış politika ve ülkenin menfaatleri olmalı."

ÇOK İSTİYORSA İMZA ATSIN

"Bu söylemleri izleyince bir an acaba Yunan milletvekili mi konuşuyor hissine kapılıyorsunuz. Çok istiyorsa güney Avrupa ülkelerinin zirvesinde yayımlanan ortak bildiriye de imza atsın. CHP, artık dış güçlerin uzantısı gibi davranmaktan vazgeçmeli. CHP iktidar olsa ve sorumsuz bu adam dışişleri bakanı olsa demek ki çözüm çok basit; Ver Akdeniz'i, ver Karadeniz'i ,dert tasa olmasın. Ünal Çeviköz'den bir dahaki açıklamasında 'Denize dökülen Yunanlılara çok üzüldük' demesini bekliyoruz. Nerede o devletçi, milliyetçi, ulusalcı CHP. Eski CHP ile şimdiki CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı. Yazık ki ne yazık..."

YUNANİSTAN'A GİDİN

Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösteren Bakan Mustafa Varank da, şunları söyledi: "Mavi vatan, bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir. Eğer Çeviköz 'Mavi Vatan yayılmacılık' diyorsa biz aslında boşa çalışıyoruz demektir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Ya bu kişiyi kulağından tutup parti dışına taşırsınız, ya da madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz gidin Yunanistan'da siyaset yapın."