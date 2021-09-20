VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de ilk, dünyada eşi benzeri yok!
Dünyada dengeler değişti!
4 milyar liralık büyük yatırım için düğmeye basıldı!
Projelerde sona yaklaşıldı
Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
“Hayatımızdaki değişimi anlamaya çalışmalıyız”
BOTAŞ'tan kritik enerji hamlesi! Kendi elektriğini üretecek
Yunan vekil mi CHP vekili mi?
Rus savaş uçaklarına yer verdiler! ABD'den büyük hata
Gökhan Serdar: Bu toprakları seven insanlar; devletine, hükümetine, insanına hain davranmaz
TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması!
Fransa'dan görülmemiş tepki: Müzakereler iptal edildi
Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Yeni yasa gündemde
Yanındaki karısının burnu bile kanamadı! Fahrizade suikastında çok konuşulacak detay
Macron'u kızdıracak sözler: Yaptıklarım için pişman değilim
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de net mesaj
ABD için korkutan uyarı
Netanyahu, Biden ile dalga geçti
MSB'den dikkat çeken paylaşım!
Çenede ‘Bilgiç'lik
Kemençe şov
46 yaşında doğalım pozu
Vokal ordusu
20 Eylül 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:43:00

CHP'li Çeviköz'ün ''Mavi Vatan'' açıklamasına sert tepki

Kaynak: Akşam

ABONE OL

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün 'Mavi Vatan diye 200 millik alanı egemenlik alanınız olarak görürseniz, saldırgan ve yayılmacı algı yaratırsınız.' sözlerine tepki yağdı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" şeklindeki skandal sözlerine tepki yağdı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülkenin çıkarı söz konusu olduğunda başka ülkenin vatandaşıymış gibi hareket edilmesine isyan ediyorum." diyerek tepki gösterdi.

Akşam'ın haberine göre, Turan şöyle devam etti: "İktidar ve muhalefet iç siyasette elbette tartışacak. Bu ülkeyi daha nasıl ileri taşıyabiliriz kavgasını elbette vermeye devam edeceğiz. Ancak dış politika denilince, milli politika denilince özellikle ülkenin çıkarı söz konusu ise adeta sanki başka ülkenin vatandaşıymış gibi hareket edilmesine isyan ediyorum. Bu tür çıkışları ibretle ve utanarak izliyoruz. Bir olacağımız bir tek alan varsa o da dış politika ve ülkenin menfaatleri olmalı."

ÇOK İSTİYORSA İMZA ATSIN

"Bu söylemleri izleyince bir an acaba Yunan milletvekili mi konuşuyor hissine kapılıyorsunuz. Çok istiyorsa güney Avrupa ülkelerinin zirvesinde yayımlanan ortak bildiriye de imza atsın. CHP, artık dış güçlerin uzantısı gibi davranmaktan vazgeçmeli. CHP iktidar olsa ve sorumsuz bu adam dışişleri bakanı olsa demek ki çözüm çok basit; Ver Akdeniz'i, ver Karadeniz'i ,dert tasa olmasın. Ünal Çeviköz'den bir dahaki açıklamasında 'Denize dökülen Yunanlılara çok üzüldük' demesini bekliyoruz. Nerede o devletçi, milliyetçi, ulusalcı CHP. Eski CHP ile şimdiki CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı. Yazık ki ne yazık..."

YUNANİSTAN'A GİDİN

Ünal Çeviköz'ün açıklamalarına tepki gösteren Bakan Mustafa Varank da, şunları söyledi: "Mavi vatan, bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir. Eğer Çeviköz 'Mavi Vatan yayılmacılık' diyorsa biz aslında boşa çalışıyoruz demektir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Ya bu kişiyi kulağından tutup parti dışına taşırsınız, ya da madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz gidin Yunanistan'da siyaset yapın."

Etiketler : Ünal Çeviköz Mavi vatan Kılıçdaroğlu
Üçüncü şahıslarla alakası yok

Üçüncü şahıslarla alakası yok
Düğünüme hazırlanıyor gibiyim

Düğünüme hazırlanıyor gibiyim
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Galada köşe kapmaca

Galada köşe kapmaca
153 bin liralık emek davası

153 bin liralık emek davası
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
Harbiye'de kahkaha tufanı

Harbiye'de kahkaha tufanı
Şafak vakti saldırdı

Şafak vakti saldırdı
15. sanat yılını kutlayacak

15. sanat yılını kutlayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER