CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR için konuşmuş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da görev yapan basın mensuplarıyla buluştu. Partinin Sütlüce'deki İl Başkanlığı Binası'nda gazetecilerle kahvaltı yapan Kabaktepe soruları yanıtladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aralarında geçen davet diyaloğu ile ilgili soruyu yanıtlayan Kabaktepe, "Her zaman her yerde, diyalog da, monolog da, mütalaa da yaparız. Saygı ve nezaket kurallarını bilen bir İstanbul İl Başkanı olarak, diğer il başkanlarından saygı ve nezaket beklemekteyiz" dedi. Kabaktepe şunları söyledi:

'BUYURSUN' DEDİM

Akşam'ın haberine göre, "Sosyal medya programı Club House programına katılan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, gelmek istediğini ve kahve içmek istediğini söyledi. Daha sonra AK Partimizin kongresi oluyor. Kongreden 3 gün sonra ben Club House programına katılıyorum. Orada da bir gazeteci arkadaşım soruyor, CHP İl Başkanı 'Ben gitmek isterim, kahve içmek isterim.' Ben de 'Zaten hemşehriymişiz, buyursun gelsin kahve içelim' diyorum. Sonra organize olduğuna, organize derken istendiğine inandığım bazı gazeteciler 'Yok efendim davet etti, etmedi...' Hakikaten İstanbul'un en büyük partisinin il kongresi olmuş. Bu kongrede il başkanı seçilmiş. Bu il başkanını tebrik etmek, ziyaret etmek mi istiyorsunuz? Bunu bir görmek istiyorum' dedim. Gazete dışında da bize herhangi bir yazılı ve telefonla randevu talebinde bulunulmadı."

MAKSAT BAŞKAYMIŞ

"Bir telefon geliyor 'Biz gelmek istiyoruz.' Dedim 'Bekleyelim.' Daha iki gün geçmeden yine bir gazetede sütununun sonunda 'Edildi, cevap verilmedi.' Hem gelmek istiyorsun, gelmek istediğini 15 gün sonra telefon edip söylüyorsun. Telefon ettikten sonra da sabretmiyorsun, gazeteciye, 'Biz telefon ettik de cevap vermediler.' diyorsun. Ondan sonra inandım ki nezaketli ve saygılı bir şekilde bir İstanbul İl Başkanı'na yakışır şekilde, İstanbul'un değil Türkiye'nin büyük partisini ziyaret etmek değil bir PR çalışması yapmak."

94 RUHU 'HEP BERABER TÜRKİYE'

Kabaktepe şunları söyledi: "AK Partimizin son genel kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Medeniyet nöbetini devralmaya geliyoruz' dedi. Dünya liderliğine vurgu yapmak istiyoruz. Türkiye'deki liderliğe çıkışının ve Türkiye'yi dönüştürücü adımları atışının başlangıç noktası 94'tür. Onun o günden bu ana kadar devam eden öncülüğünü de vurgulamak için o ifadeyi kullandık. '94 ruhu' dediğimiz anlayış "Hep beraber Türkiye'yiz" anlayışının ifade edilmesidir."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

SEVDAMIZI PAYLAŞACAĞIZ

Önümüzdeki dönem için stratejilerinin ne olacağı sorulan Kabaktepe, "Zaman mekan ve insan farkı gözetilmeyecek. Bunu daha çok hissettireceğiz. Temel stratejimiz bu olacak. Ne düşüncesi, ne etnik yapısı, ne siyasi partisi gibi hiçbir ayrım gözetmeden 16 milyon İstanbullu ile İstanbul, Türkiye ve dünya sevdamızı paylaşacağız. Birtakım çalışma yöntemlerini Türkiye'de en iyi uygulayan parti olduğumuzu söylüyoruz. Bunu da son 20 yılda parti olarak gösterdiğimiz başarılara bakarak ifade ediyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz. Bugüne kadar uyguladığımız yöntemleri daha da geliştireceğiz" dedi.