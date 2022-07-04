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04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 16:00:00

CHP'li belediyeye yolsuzluk operasyonu!

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İzmir'de bulunan CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.

İhaleye fesat karıştırılması sonucu CHP'li Menderes Belediyesi'nde çalışan 26 kişi gözaltına alındı

Adres İzmir'in Menderes ilçesi... Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda elde edilen bilgi ve belgelerle bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar incelendi.

10 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Raporlarda çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve 10 milyon TL'lik kamu zararı oluştuğu tespit edildi.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 26'sı yakalandı. Yakalananlar arasında belediyenin temizlik işleri ve yazı işleri müdürünün bulunduğu belirtiliyor. İki kişiyi yakalama çalışması ise sürüyor.

Etiketler : İhaleye fesat karıştırılma CHP Menderes Belediyesi İHALE YOLSUZLUK
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