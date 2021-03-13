  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5698
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    419,3540
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
Devlet Bahçeli'den Bakan Soylu'ya başsağlığı mesajı
Ekonomi Reform Paketi ile 'yeni rota çizildi'
Başkan Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye mesajı
"Türkiye'deki reformların zamanlaması çok iyi"
"Lütfen belediyemiz güzel çalışsın. Ne olur"
İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi vefat etti
Türkiye'de bir ilk oldu! Türk Donanması için müthiş gelişme
KOVID'in şakası yok
Orman Okulu'nda keyifli ders
Kardeşinin iliğiyle hayata tutundu
Görmesi için 6 milyon lira lazım
Kavuşma anında görsel şov
WhatsApp'tan Reels video izlenecek
Fırsatçılara mahal vermeyin
Koruma tutmadık
Yapım şirketi arayışında
Koronayı zor atlattı
Türk misafirliğini hiç unutmayacağım
İmparatora reyting ödülü
Alt ıslatmaya homeopati önerisi
Pandemide karaciğerlerimiz yağlandı
Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları
İtalya'da Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor
13 Mart 2021 Cumartesi 12:49:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 12:49:00

CHP'li belediyenin esnafı Kılıçdaroğlu'na isyan etti: "Lütfen ne olur"

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de esnafı ziyaret etti. Belediye çalışmalarının yapılmadığını ve bu durumdan dolayı da mağdur olduğu dile getiren esnaf vatandaşlar ise "Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Lütfen ne olur; Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın." sözleriyle isyan etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, İzmir ziyareti kapsamında gittiği Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'nde bir esnaf, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur; Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın" diyerek, tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretleri kapsamında ilk ziyaretini Buca Kaynaklar Sebze ve Meyve Hali'ne yaptı. Halde esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe başkanları eşlik etti.

Tek tek ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyleyen restoran sahibine, "Bir elin sesi var. İki elin sesi var beraber ve birlikte yapacağız." dedi.

"SİZDEN RİCAMIZ BELEDİYELERİMİZ GÜZEL ÇALIŞSIN"

Sebze satan esnaf Mehmet Ali Murat ise, Kılıçdaroğlu'na yolların bozuk olduğunu söyleyerek, "İzmir'e en iyi hizmet veren İhsan Alyanak'tı. Işıkkent Pınarbaşı yolu öldürüyor bizi. Yollarımız bozuk araçlarımızın alt takımı kalmadı. Lütfen ne olur. Sizden ricamız belediyelerimiz güzel çalışsın." dedi.

Adını açıklamayan bir esnaf ise, Kılıçdaroğlu'na Bornova ilçesine bağlı Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol gibi 2B arazilerinin yoğun olduğu yerlerde inşa edilen evlerin yıkımıyla ilgili, "Neden Bornova? Neden Yakaköy? Yapı kayıt belgesi iptal edilen 350 binin üzerinden konut varken İzmir Bornova Yakaköy'den başlamak neden?" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise "Gerekirse Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşürüz, gerekirse söyleriz. Milletvekili arkadaşlarımızı yönlendiririz. Gerekli araştırmayı yaparlar. Konuyu çözmeye çalışalım" şeklinde yanıt verdi.

Etiketler : chp izmir esnaf ziyareti
Baba- kız alışverişte

Baba- kız alışverişte
Çekimlerin arka planı!

Çekimlerin arka planı!
Haberler kalpler nasırlaştırdı

Haberler kalpler nasırlaştırdı
Yine aynı benzinlik!

Yine aynı benzinlik!
Sektörde sorun cinsiyet değil statü

Sektörde sorun cinsiyet değil statü
Teşkilat'a övgü

Teşkilat'a övgü
5 günlük ‘Kahrettim'

5 günlük ‘Kahrettim'
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Karavan krizi yaşamadık

Karavan krizi yaşamadık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER