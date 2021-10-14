CHP'li belediyelerde peşkeş

İzmir'in CHP'li Konak ve Güzelbahçe Belediyeleri'nin kamu malını vakıfların tasarrufuna verdiği belgelendi.

CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ilçedeki Kültür Merkezi'ni tahsis ettiği ve CHP'li Konak Belediyesi'nin de Eşrefpaşa semtinde, belediyeye ait binayı imzalanan bir protokolle Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yurt olarak verdiği ortaya çıktı.