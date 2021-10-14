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14 Ekim 2021 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 15:01:00

CHP'li belediyelerde peşkeş

Kaynak: Aklşam

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CHP'li İzmir Konak Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi'nin Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, belediyeye ait alan ve yurt verdiği ortaya çıktı.

İzmir'in CHP'li Konak ve Güzelbahçe Belediyeleri'nin kamu malını vakıfların tasarrufuna verdiği belgelendi.

CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'nin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne ilçedeki Kültür Merkezi'ni tahsis ettiği ve CHP'li Konak Belediyesi'nin de Eşrefpaşa semtinde, belediyeye ait binayı imzalanan bir protokolle Atatürkçü Düşünce Derneği'ne yurt olarak verdiği ortaya çıktı.

Etiketler : CHP KONAK Güzelbahçe Belediyeleri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
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