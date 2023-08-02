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CHP'li Belediye'den skandal! Tiyatro oyununda dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandılar
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02 Ağustos 2023 Çarşamba 23:05:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 23:05:00

CHP'li Belediye'den skandal! Tiyatro oyununda dini değerleri aşağılayan ifadeler kullandılar

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Mersin Valiliği, CHP yönetimindeki Tarsus Belediyesince organize edilen bir tiyatro oyununda "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mersin Valiliği, Tarsus ilçesinde sahnelenen tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı gerekçesiyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus Belediyesince 30 Temmuz'da Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde organize edilen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" adlı tiyatro oyununda, "müstehcen ve dini değerleri aşağılayan ifadeler" kullanıldığı, bunun da çocuklar tarafından izlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince, aile yapımız, milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamada, suç duyurusunda bulunulması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de konuya müdahil olduğu bilgisine yer verildi.

Etiketler : tiyatro oyunu suç duyurusu dini değerler CHP'li Belediye
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