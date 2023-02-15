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15 Şubat 2023 Çarşamba 17:01:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 17:01:00

CHP'li Başkandan Özgür Özel'e fırça, AK Parti'ye teşekkür

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Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmak için büyük bir birliktelik gösteriyor. Tüm Türkiye deprem bölgesi için canla başla mücadele ederken siyasi parti gözetmeksizin tüm ekipler seferberlik ruhuyla hareket ediyor. CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Uşak Belediye'si ekibine teşekkür ederek Antakya bölgesine uğurladı.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremler ile sarsıldı. Devlet ve millet seferberlik ruhuyla hareket ederek depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ekipler depremin ilk anından itibaren afet bölgesine yardım için canla başla mücadele verdi.

CHP'Lİ BAŞKAN'DAN UŞAK BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Uşak Belediye'si ekibine teşekkür etti.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Samandağ'a ilk gelen arama kurtarma ekiplerinden biri Uşak Belediye'si ekipleri. Çok hayat kurtardılar. Samandağ halkı, Uşak ekibine minnet borcumuzu iletmemi istedi." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'LE TARTIŞTIĞI VİDEO İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Depremin vurduğu Hatay'da bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz sitem etmişti.

Eryılmaz, "Halkım bu kadar büyük bir felaketin üzerindeyken, burada bana daha, 'Merhaba' demeden, 'Seni alanda görmek lazım.' demene ben çok üzüldüm. Bana sarılıp 'Geçmiş olsun kardeşim' demeni beklerdim." demişti.

Etiketler : deprem samandağ chp özgür özel

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