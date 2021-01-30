CHP'li başkan kadroları nasıl parsellediklerini anlattı

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grubu değerlendirme toplantısında kaydedilen görüntüler, İBB’de yandaş kadrolaşmayı gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın, “100 kişi alınıyorsa, 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi ima ediyor), 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde. Yani bizim 2 bin 300-400 söylerken de 300-400 eksik var, belki o da geçmiş bir yılın sisteminin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var, o da ileriki günlerde çözülür” ifadeleri yer aldı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “İBB’yi resmen yağmalıyorlar, yandaşlarına peşkeş çekiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

PARTİZANLIK

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabında “İBB Başkanı’na liyakatten ne kastettiğini biz zaten biliyorduk. İki senedir “her şeyleri yalan ve illüzyon” derken bunu anlatmaya çalıştık İşte İBB’deki partizanlığın itirafı bu videoda” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu “ Eskiden İstanbul için faydasızdılar; artık zararlı” diyerek tepki gösterdi.