  • BIST
    1473.45
  • Dolar
    7,3223
  • Euro
    8,8899
  • Altın
    433,5320
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı... Kar kalınlığı 25 cm olacak!
"Taradılar, ateş ettiler... Korku filmi gibiydi"
CHP'li başkan kadroları nasıl parsellediklerini anlattı
Linet, Emrah'ın albümünde
Betül Demir reklam yüzü oldu
Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı
Ünlü isimler pistlere akın etti
4 yıllık uykusuzluğu ameliyatla çözüldü
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Kova şaşıracak Boğa aşkıyla konuşulacak
DSÖ ekibi Vuhan'da çalışmalara başladı! Koronavirüs'ün kaynağını araştıracaklar
Bakan Koca uyardı: Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız
Hafta sonu uygulanacak 56 saatlik kısıtlama başladı
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 yeni vaka
Türk-Rus ortak merkezi yarın faaliyete başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Toplantının ardından duyuruldu: Fahiş fiyata karşı yeni sistem
ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı
Başkan Erdoğan uyardı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir
İBB'de kadrolaşma CHP'li Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi
Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız
Merkez Bankası'ndan flaş hamle!
30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36:00

CHP'li başkan kadroları nasıl parsellediklerini anlattı! CHP'ye %35 İP'ye %15

ABONE OL

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nas, İBB'deki kadrolaşmanın formülünü açıkladı, işe alınan 100 kişi- den 35'inin CHP'li, 15'inin İP'li olduğunu söyledi.

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Grubu değerlendirme toplantısında kaydedilen görüntüler, İBB’de yandaş kadrolaşmayı gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas’ın, “100 kişi alınıyorsa, 35 CHP, 15 İYİ Parti, 15 diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’yi ima ediyor), 20-25 de İBB kariyer üzerinden gidiyor, süreç bu şekilde. Yani bizim 2 bin 300-400 söylerken de 300-400 eksik var, belki o da geçmiş bir yılın sisteminin oturmamasından dolayı bir sıkıntı var, o da ileriki günlerde çözülür” ifadeleri yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “İBB’yi resmen yağmalıyorlar, yandaşlarına peşkeş çekiyorlar” diyerek tepki gösterdi.

PARTİZANLIK

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu sosyal medya hesabında “İBB Başkanı’na liyakatten ne kastettiğini biz zaten biliyorduk. İki senedir “her şeyleri yalan ve illüzyon” derken bunu anlatmaya çalıştık İşte İBB’deki partizanlığın itirafı bu videoda” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu “ Eskiden İstanbul için faydasızdılar; artık zararlı” diyerek tepki gösterdi.

Etiketler : chp kadro ip özgür nas
Annem adil olmayı öğretti

Annem adil olmayı öğretti
Konser özlemi

Konser özlemi
Kız babası oldu

Kız babası oldu
İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser

İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser
Yıldız Tilbe farkı

Yıldız Tilbe farkı
Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak

Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Yeni sezonda Selahattin Paşalı ile oynayacak
Estetik ihtiyacım yok

Estetik ihtiyacım yok
‘On Numara Olaylar' geliyor

‘On Numara Olaylar' geliyor
Aşk dizisine transfer oldu

Aşk dizisine transfer oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER