İki milletvekili için hazırlık komisyonu kuruldu!

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan için komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplandı.

Dokunulmazlığın kaldırılması dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.