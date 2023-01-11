İki milletvekili için hazırlık komisyonu kuruldu!

CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan için komisyon kuruldu
Kaynak: TRT Haber
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlığın kaldırılması dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplandı.
Dokunulmazlığın kaldırılması dosyalarının incelenmesi için hazırlık komisyonu kuruldu.
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