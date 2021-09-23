Keşke Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse!

CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP polemiğini zirveye taşıdı. Erdoğdu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Valla Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse, keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı." diyen Erdoğdu, Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz." sözlerinin ardından tartışmayı zirveye taşıdı.