Keşke Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse!

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23 Eylül 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 09:47:00

CHP'li Aykut Erdoğdu HDP tartışmasını zirveye taşıdı: "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı olsa"

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir programda ""Valla Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse, keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı." ifadelerini kullandı.

CHP'li İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP polemiğini zirveye taşıdı. Erdoğdu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Valla Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse, keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı." diyen Erdoğdu, Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz." sözlerinin ardından tartışmayı zirveye taşıdı.

Etiketler : Aykut Erdoğdu CHP HDP Kılıçdaroğlu Demirtaş
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