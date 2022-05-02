CHP'nin samimiyet testi

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02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:23:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 08:23:00

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden büyük skandal! Ramazan etkinliğinde yarı çıplak kadın dansı...

Kaynak: Akşam Gazetesi

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CHP'li isimlerin ve belediyelerin karıştığı rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ramazan etkinliği' adı altında düzenlediği bir organizasyonda büyük bir skandala imza atıldı. Sosyal medyaya yansıyan etkinlikte Ramazan ayının maneviyatına uygun olmayan bir şekilde yarı çıplak kadının dans ettiği görüldü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde yarı çıplak dansçı eşliğindeki gösteri tepki çekti. Sahnedeki panoda '2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz' yazısı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adı da yer aldı.

AK PARTİ: HAYADAN YOKSUN

AK Parti Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir aydır CHP'li belediyeler etkinlik adı altında Ramazan ayının maneviyatından, edep ve hayadan yoksun programlar yaptılar. Sonuncu ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden... Bu rezilliğin sorumlusu olarak gereğini yap ve istifa et" ifadesiyle tepki gösterdi. 9 Nisan'da da CHP'li İBB tarafından düzenlenen Ramazan konserinde "Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde" şarkısı seslendirilmişti.

Trabzonspor'u şehidin yerine oyuncunun fotoğrafıyla kutladı

Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminde rol alan Rahman Başel'in görselini paylaştı. İmamoğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Skandal paylaşıma şu tepkiler geldi;

SAMİMİYETSİZLİK!

-"Eren Bülbül yazıp Eren Bülbül'ün resmini koymamak! Bilerek mi yapıyorsunuz?"

-"Şehit Eren Bülbül'ü ömründe hiç görmeyen sosyal medya ekibiniz için hatırlatayım. Eren Bülbül'ün fotoğrafı ektedir."

-"Eren'in katillerini belediyede maaşa bağlayanlardan samiyiyet beklemek hata olurdu."

-"Eren Bülbül ve onun temsil ettiği değerlere karşı yaptığınız bu ayıp ve saygısızlık için özür dileyin."

-"Şu an bu görsel garabetinin üzerinden 1 saat geçti. Ne tweet silindi, ne de görsel değişti. Bunun iki anlamı var: Kibirlilik ve hatada ısrar etme ya da kasti olarak bu resim kullanıldı."

Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi RAMAZAN ETKİNLİK
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