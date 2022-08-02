CHP'den siyasi şov!

Sağlık çalışanları için TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıran CHP'nin Mecliste olmaması kendi tabanı dahil büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısında şov yaptıklarını fark edip toplantıya katılmama kararı almıştı. CHP'nin samimi olmadığı ise bugün yapılan Erzurum gezisi ile ortaya çıktı.

CHP'NİN ERZURUM GEZİSİ TEPKİ ÇEKTİ

TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağıran CHP'nin Meclis'te olmaması tepkilere sebep oldu. CHP'lilerin siyasi şov amaçlı yaptıkları çağrı bugünkü Erzurum gezisi ile ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 120 milletvekili, partinin haftalık toplantısı için bugün şehre geldi.

CUMHUR İTTİFAKI "SİYASİ ŞOVU" ÖNCEDEN FARK EDİP KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal CHP'nin sağlıkta şiddet meselesini hükümeti karalama malzemesi haline getirdiğine dikkat çekerek, "Olağanüstü toplantı çağrısına baktığımızda CHP'nin, hiçbir parti grubunu bilgilendirmemesi, kendi ittifak ortakları dahil bu konuda bir bilgi vermemesi, öncelikle siyasi parti gruplarına ve şu anda sahada olan, çalışan 600 milletvekilinin iradesine karşı bir saygısızlık ve siyasi nezaketsizlik" demişti.

'BUGÜN KLASİK BİR CHP TİYATROSU İZLEDİK'

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklamada, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulunun, yeter sayı bulunamadığı için toplanamamasını değerlendirdi. CHP ve İYİ Partinin toplam 171 milletvekili olduğunu ancak Genel Kurula 149 milletvekilinin katıldığını belirten Turan, "Bugün klasik bir CHP tiyatrosu izledik. Bunun adı tam bir siyasi istismardır. Her konuda ortak hareket ettikleri HDP'nin katılmaması da tiyatronun başka bir perdesi." ifadesini kullandı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Dün TBMM'yi sağlık çalışanlarına yönelik şiddete çözüm için olağanüstü toplantıya çağıran CHP bugün Erzurum'da Grup toplantısı yapıyor�� ♂️ https://t.co/7BfA42QXkV</p>— Mahir Ünal ���� (@mahirunal) August 2, 2022</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>