CHP'den "para karşılığı haber yaptırıyoruz" itirafı: Anlaşma yaptığımız başka kanallar da var
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yaptıkları gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini fesheden CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, para karşılığında haber yaptırdıklarını, 'Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam.' sözleriyle itiraf etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ EREN ERDEM PARA KARŞILIĞI HABER YAPTIRDIKLARINI KABUL ETTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, para karşılığında haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam." sözleriyle itiraf etti.
Erdem açıklamasında, "Halk TV ile anlaşma yapıldı. Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normaldir. Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam. Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır." diye konuştu.
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