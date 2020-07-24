  • BIST
    119031
  • Dolar
    6,8489
  • Euro
    7,9506
  • Altın
    415,7290
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
Vatandaşlar erken saatte Ayasofya'ya akın etti
Gardaş Azerbaycan'ın Türkiye gururu!
Dolar yatay, altın ve euro yükselişte
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı
Türkiye'den sonra İngiltere de ayarı veriyor!
Libya'dan Mısır'a gözdağı: Türkiye dahil olur!
Ayasofya heyecanı sabah namazı ile başladı
CHP'den yok artık dedirtecek skandal teklif!
Ve heyecanla beklenen gün geldi
ABD Adalet Bakanlığından federal güvenlik güçlerine 'güç kullanımı' soruşturması
Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı
Libya Başbakanı Serrac AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
ABD'den İran'a ait yolcu uçağına Suriye semalarında yapılan önlemeye ilişkin açıklama
Libya'dan Türkiye'ye uçak seferleri pazar günü başlıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 400 bini geçti
Tunus'ta Nahda Hareketi parti dışından iki kişiyi başbakanlığa aday gösterdi
Bu sabah İstanbul! 86 yıl sonra bir ilk
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Koronavirüste son 24 saatte yaşananlar...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Yabancı ekonomistlerden 'Merkez Bankası faiz politikasını yatay yönde devam ettirebilir' öngörüsü
"Kredi borçlarının 3 ay ertelenmesi sektöre rahat bir nefes aldıracak"
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandı
24 Temmuz 2020 Cuma 08:31:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 08:33:00

CHP'den İznik Ayasofya Camii için skandal istek

ABONE OL

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını sindiremeyen CHP, Bursa'daki İznik Ayasofya Camii'nin müze olmasını istedi. CHP'li Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis üyesi Osman Ayradilli skandal açıklamasında, "Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer, İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun" dedi.

CHP'li Osman Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müze olmasını talep etti.

İznik konsülünün değerli olduğunu belirten Ayradilli, İznik Ayasofya Camii'nin müzeye dönüştürülmesi gerektiğini savundu. 

Ayradilli mecliste şunları söyledi:

"İznik konsülün toplandığı çok değerli bir mekân olan Ayasofya'nın da ibadetten çok daha fazla bir şekilde İznik'in turizmine kalkındırmak amacıyla artık başka camilerde ibadet olup oraya sadece müze olarak kullanılmasında bir de yarar vardır diyoruz. Çünkü o yıllarda bu Ayasofya İstanbul'da meşhur Ayasofya, Hacı Sofi Ayasofya, açılamadığı için baskılardan dolayı ki rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na tapusu çıkartılan Ayasofya açılıyorsa bizim İznik Ayasofya'mız küçücük bir yer İznik'in turizmini canlandırmak için tekrar müze olsun."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER