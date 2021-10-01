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01 Ekim 2021 Cuma 15:40:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 15:40:00

CHP'den çok konuşulacak gaf

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, dış politikaya ilişkin yaptığı açıklamada skandal bir gafa imza attı. İran Cumhurbaşkanının ismini karıştıran Salıcı, "Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İran Cumhurbaşkanı olarak Ruhani'nin ismini söyleyerek çok konuşulacak bir gafa imza attı.

Dış politika meselesinde komşularla ilişkilere dikkat çekmek isteyen Salıcı, "Biz dış politikada diplomasinin devrede olması gerektiğini söylüyoruz. Koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de. Çünkü biz komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz." ifadeleriyle şaşkına uğrattı.

Salıcı'nın sözlerini alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise CHP'nin gafını "klasik" olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir CHP klasiği!

Her şeyden olduğu gibi dış politikadan da o kadar habersizler ki Ruhani'yi hala İran Cumhurbaşkanı sanıyorlar...

Açıklamayı yapan da CHP'nin yurtdışı örgütlenmesinden sorumluymuş."

Etiketler : Oğuz Kaan Salıcı İran Cumhurbaşkanı Ruhani CHP
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