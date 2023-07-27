CHP'deki koltuk kavgası teşkilata sıçradı! Delege seçiminde rüşvet

CHP'nin üst yönetiminde yaşanan koltuk kavgası teşkilatta da kendini göstermeye başladı. Damga Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, CHP'de başlayan değişim kavgası mahalle delege seçimlerine de sıçradı. Erdoğan Toprak'a yakınlığıyla bilinen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in "Değişim" grubuyla birlikte hareket ettiği öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegelerinin yüzde yüzünü kazandığı tek ilçenin Tuzla olduğu öğrenildi. Bazı ilçelerde yarı yarıya eşitlik söz konusu olsa da ilçelerin büyük çoğunluğunun Genel Merkez kontrolünde olduğu belirtildi.

500 TL'LİK ALIŞVERİŞ

Pazar günü Maltepe'de mahalle delege seçimlerine ise market kartı tartışması damga vurdu. Delegeleri seçecek partililere içerisinde 500 lira yüklü olan market kartı dağıtıldığı bilgisi yayıldı. Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Şahin Çakır, market kartının görselini, "Sen nelere kadirsin BİM" mesajıyla paylaştı. Damga'ya konuşan Çakır, "Benim BİM'de yüklü miktarda hisse senedim vardı. Büyük zararım oldu. Uzun zamandır kızgınlığım vardı. Pazar günkü delege seçimlerinde kart önüme gelince bu paylaşımı yaptım. Dikkat ederseniz kişileri yazmadım. Sadece BİM'e yönelikti kızgınlığım. Onun içinde mesajda sadece onları yazdım" dedi.

CHP'Yİ HANGİ KANALLAR FONLUYOR

İmamoğlu yanlısı yayın izledikleri için Halk TV ile olan sözleşmeyi fesheden CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Erdem, başka kanallarla anlaşmalarının olduğunu itiraf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeleri parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, para karşılığında haber yaptırdıklarını, "Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam" sözleriyle itiraf etti. Erdem açıklamasında, "Halk TV ile anlaşma yapıldı.

BİZ ŞEFFAF YAPIYORUZ

Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normaldir. Başka kanallarda da sözleşme yaptık ama detay açıklayamam. Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır" diyerek şöyle devam etti:

"Biz yaptığımız anlaşmaları denetime sokuyoruz ama iktidar bunu arka kapıdan yapıyor. Biz bunu şeffaf yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi bizi denetliyor ve bunların tamamı denetimden geçiyor, tamamen hukukidir. Sözleşmede yayın politikalarına müdahale edilen tek bir cümle yoktur. Bu sözleşmeler canlı yayın ve reklam sözleşmeleridir. Burada rakam veremem. TRT, Kılıçdaroğlu'nu vermiyorsa, 25 tane kanal vermiyorsa verecek yerler bulmak durumundasınız. Derdimiz o kanalın yayın politikasını belirlemek değil, orada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını vermektir. Bu sözleşmenin baştan aşağı oluşum şekli budur. Bugüne kadar bir tek yayın yönetmeni çıkıp da 'Eren Erdem beni aradı, şöyle şöyle söyledi' diyemezler." Erdem'in bu itirafı, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin, "Halk TV, KRT, Tele1 her ay CHP'den düzenli maaş alıyor" iddiasını akıllara getirdi.