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13 Mart 2024 Çarşamba 12:54:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 12:54:00

CHP'deki kirli para skandalı büyüyor! 3 kişi ifadeye çağrıldı

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CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

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Etiketler : chp para ifade
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