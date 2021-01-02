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02 Ocak 2021 Cumartesi 12:20:00 - Güncelleme:02 Ocak 2021 Cumartesi 12:20:00

CHP'de yeni skandal: Yolsuzluk içinde yolsuzluk hikayesi

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CHP, yeni bir skandala daha konu oldu. CHP'li belediyelerde adrese teslim ihalelerin, Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Koray Aslan tarafından organize edildiği belirlendi. Koray Aslan'ın aracılığı ile CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iki araç ihalesini alan eski CHP milletvekili adayı Engin Ertaç, adrese teslim ihaleyi yüzüne gözüne bulaştırdı.

Sık sık taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarıyla anılmaya başlayan CHP’de büyük bir yolsuzluk skandalı daha ortaya çıktı. CHP’li belediyelerde adrese teslim ihalelerin altından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan çıktı.

Sabah’ın haberine göre, parti çevrelerinde “Becerikli Koray” olarak anılan Koray Aslan’ın, CHP’li belediyelerin özel kalem müdürlükleri ile sürekli temas halinde olarak genel merkeze yakın iş insanları ile belediyeler arasındaki teması sağladığı öğrenildi.

10 YILDIR KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDA

2010 yılında CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun o günden beri koruma müdürlüğü görevini yürüten Koray Aslan, Emniyet teşkilatında amir sınıfında görev yapan personelin 2020 yılı terfi ve emekliliklerini görüşen EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun çalışması sonucunda “kadrosuzluk” gerekçesiyle emekliye sevk edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu ile görüşen Koray Aslan’ın CHP çatısı altında görevine devam etmesi kararı alınmıştı.

ADRESE TESLİM İHALE

Koray Aslan, iddiaya göre Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ile görüşerek belediyenin açtığı ihalelerin eski CHP İstanbul Milletvekili Adayı Engin Ertaç’a verilmesi noktasında telkinde bulundu. Daha sonra ise 120 milyon TL bedelli 330 araçlık iki ihaleyi Ertaç kazandı.

Hem itfaiye hem de hizmet araçları ihalesini kazanan Ertaç, aradan geçen 3 aylık süreye rağmen taahhüt ettiği araçların büyük bölümünü teslim edemedi. Dahası, teslim ettiklerinin bazılarının ise sorunlu olduğu ortaya çıktı.

YOLSUZLUK İÇİNDE YOLSUZLUK

Araç ihalesinde “düşük kilometreli araçların kullanılması” şartı bulunması rağmen Ertaç’ın teslim ettiği araçların bazılarının galeriden alınıp kilometrelerinin düşürüldüğü tespit edildi.

Daha önce de belediye hizmetinde kullanıldığı ve kilometrelerinin normalde çok yüksek olduğu bilinen araçların Ertaç tarafından belediyeye teslim edildiğinin anlaşılması üzerine yolsuzluk içinde yolsuzluk yaşandı.

Ertaç’ın, söz konusu araçların plakalarını değiştirip tekrar belediyeye verdiği, ancak araçlar sisteme kayıtlı olduğu için motor şase numaralarından yeni bir yolsuzluğun daha yaşandığı ortaya çıktığı bildirildi.

Etiketler : chp yolsuzluk skandal
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