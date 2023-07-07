CHP'de 'Tanju Özcan' paniği! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü saat 17.00 sıralarında genel merkez önünde olması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, On binlerce partiliyi genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet eden Özcan, CHP yönetiminde tedirginliğe neden oldu. Partiye yakın kaynaklar, Özcan'ın genel merkeze girmek istemesi halinde buna izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine 3 Temmuz'da Bolu'dan genel merkeze doğru yürüyüşe başlayan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce genel başkan olması gerektiğini savunuyor.

Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde yürüyüşüne devam eden Özcan'ın çarşamba günü akşam saatlerine doğru CHP Genel Merkezi önünde tarihi bir protesto mitingi yapması bekleniyor.

Özcan hakkında disiplin kurulunun kesin kararını 20 Temmuz'da açıklaması öngörülüyor.