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07 Temmuz 2023 Cuma 08:28:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 08:28:00

CHP'de 'Tanju Özcan' paniği! Kılıçdaroğlu talimatı verdi

Kaynak: Sabah

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Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çarşamba günü genel merkezde olacak. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, gelen talimat doğrultusunda Tanju Özcan'ın binaya girmek istemesi halinde izin verilmeyecek.

28 Mayıs hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunarak Ankara'ya doğru değişim yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü saat 17.00 sıralarında genel merkez önünde olması bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre, On binlerce partiliyi genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet eden Özcan, CHP yönetiminde tedirginliğe neden oldu. Partiye yakın kaynaklar, Özcan'ın genel merkeze girmek istemesi halinde buna izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine 3 Temmuz'da Bolu'dan genel merkeze doğru yürüyüşe başlayan Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce genel başkan olması gerektiğini savunuyor.

Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde yürüyüşüne devam eden Özcan'ın çarşamba günü akşam saatlerine doğru CHP Genel Merkezi önünde tarihi bir protesto mitingi yapması bekleniyor.

Özcan hakkında disiplin kurulunun kesin kararını 20 Temmuz'da açıklaması öngörülüyor.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tanju Özcan CHP Genel Merkezi
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