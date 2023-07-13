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13 Temmuz 2023 Perşembe 08:35:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 08:35:00

CHP'de senaryo değişti! Kılıçdaroğlu koltuğu sağlama aldı, kurultaya yeşil ışık yaktı

Kaynak: Sabah

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28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimden hezimetle ayrılan CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Alınan yenilginin ardından koltuk savaşına tutuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ana kadarki zorlu süreçten istediğini alarak çıktı. Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti.

3 Temmuz'da, 81 ilde başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeler açık ara fark attı.

Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti.

Delege gücünü elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler takvimi sonrası kurultayı hemen toplayalım" talimatı verdiği bildirildi.

Kurultay delegelerinin önemli bir kısmını oluşturan İstanbul'daki ön seçimler, rekabetten uzak bir görüntüde devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen listelerin ezici bir çoğunlukla sandıktan galip çıkması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sıkıntılı bir sürece soktu.

190'ı aşkın delegeyi kurultaya gönderecek olan İstanbul'daki bu ezici üstünlük, Kılıçdaroğlu'nun kurultay tarihi konusundaki tereddütünü de ortadan kaldırdı.

Sabah'ın haberine göre, Kısa süre öncesine kadar belediye başkanlarından tam destek alabilmek için kurultay tarihini yerel seçim sonrasına bırakmak istediği iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun, yaşanan son sürecin ardından "kurultayın ilk fırsatta yapılması" talimatını verdiği öğrenildi.

SANDIKLARA "KILIÇDAROĞLU" BASKISI

Öte yandan CHP'de 30 Temmuz'da tamamlanacak olan mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada kavga, küfürleşme ve tehdit söylemleri ile devam ediyor.

Ankara Yenimahalle'de farklı liste çıkarmak isteyen gençlerin darp edilmesi olayının ardından, Kayseri'deki bazı seçimlerin de anti-demokratik biçimde ve ilçe yönetimlerinin baskısı altında yapıldığı öne sürüldü.

"Değişim" tartışmaları arasında, CHP'de yaşanan ön seçim sancısına yönelik çarpıcı açıklamalar yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bazıları bölgesel olarak anahtar liste çıkartıyor.

Bazıları mezhepsel olarak anahtar liste çıkartıyor. Anadolu'nun her ilinde kavga var. Kan gövdeyi götürüyor desek yeridir" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : mahalle delegeleri CHP Tanju Özcan Kılıçdaroğlu
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