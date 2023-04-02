CHP'de sandık yasak

CHP'nin, tek partili dönemde yapılan 1946 seçimleri öncesinde anti demokratik "Açık oy, gizli tasnif" genelgesi hafızalardaki yerini korurken, benzer bir uygulamaya daha imza attı. Yaklaşan seçimler öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla 30 Mart 2023 tarihli, tüm il başkanlıklarına bir genel gönderildi.

SADECE GÖRÜŞ ALIYORUZ

Genelgede, seçimlerin yaklaştığı ve bu anlamda da il, ilçe teşkilatlarının görüşlerinin alınmasının "önem taşıdığı" ifade edildi. Yazıda, "Örgütlerimizin görüşlerinin alınması ifadesinin eğilim yoklaması şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir. Sandık konularak, eğilim yoklaması yapılması şeklendi bir kararımız mevcut olmayıp, bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır" denildi.

SANDIK KURULMAYACAK

İl başkanlarının yine de anlamayacağı varsayılarak yazının ilerleyen bölümlerinde bu kez "Adayların tespitinde, il örgütlerimiz tarafından, sandık kurularak, çıkan sonuçlara göre aday saptaması yapılması kesinlikle söz konusu olmayacaktır" vurgusu yapıldı.

ZARFLARI SALICI'YA VERİN

İl başkanlarının güvensizlik bununla da sınırlı kalmadı. Genelgenin sonlarında bizzat nasıl hareket edilmesi anlatıldı ve "İlçe örgütleriniz, kadın kollarınız ve gençlik kollarınızın da görüşü alınarak, milletvekili aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyad bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar, Parti örgütü, örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan Salıcı'ya, kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi" istendi.

'DÜŞÜK ZEKA ÜRÜNÜ'

Genelgenin dili, teşkilata karşı yaklaşımını görünce önce inanamadım. CHP yönetimindeki kaynağıma sordum. Genelgeyi doğruladı. Genelgenin diline ve örgüt içi demokrasinin nasıl işlediğini açık eden şu ifadeleri kullandı: "AK Parti eğilim yoklaması yaptı, İYİ Parti ön seçim yaptı. Bu genelge tam askeri disiplin genelgesi gibi. Sakın sandık koymayın diyor, ne yapacak. Parti hiçbir zaman bu kadar düşük zekayla yönetilmemişti."