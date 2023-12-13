VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de 'Özel' fotoğrafı krizi
4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Zelenski, Norveç'in başkenti Oslo'ya gitti
İşgalci İsrail Kemal Advan Hastanesini bastı... 5 Filistinli yaralı
Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak
Gökçeada ve Bozcaada feribotunda sefer iptalleri
13 Aralık 2023 Çarşamba 13:49:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 13:49:00

CHP'de 'Özel' fotoğrafı krizi

ABONE OL

5 Kasım'daki kurultayda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı reddetti.

CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu.

5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı.

Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.

Etiketler : chp özgür özel fotoğraf kriz
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
Müzik hayatları belgesel oldu

Müzik hayatları belgesel oldu
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX