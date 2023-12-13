CHP'de 'Özel' fotoğrafı krizi
5 Kasım'daki kurultayda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı. Ancak kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı reddetti.
CHP'de kurultay öncesi yaptığı açıklamalarda seçilmesi durumunda fotoğrafının asılmasını istemeyeceğini söyleyen Özgür Özel, bu sözünü çabuk unuttu.
5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı aday olan ve Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'in fotoğrafları CHP il ve ilçe binalarını süslemeye başladı. Özel'in fotoğrafları TBMM'de de CHP'li milletvekillerinin odalarına asılmaya başlandı.
Ancak kurultayda Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan milletvekilleri ise Özel'in fotoğrafını odalarına asmayı kabul etmedi. Bu milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını değiştirmediği öğrenildi.
- CHP'de 'Özel' fotoğrafı krizi
- 4 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
- Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak
- Gökçeada ve Bozcaada feribotunda sefer iptalleri
- Metrobüsler yetersiz kaldı... İstanbullu yoğunluktan ve arızalardan şikayetçi
- Başkan Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek