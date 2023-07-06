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06 Temmuz 2023 Perşembe 12:07:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 12:07:00

CHP'de kurultay süreci! Kılıçdaroğlu'nun ilk rakibi belli oldu

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CHP'de koltuk savaşları sürerken eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını açıkladı.

Türkiye, 28 Mayıs'ta tarihi bir seçim yaşadı.

İki tur olarak gerçekleşen seçimlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden galip çıktı.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki yenilgilerine bir yenisini daha eklerken, karşı mahalle karıştı.

6 parti liderinin birleşerek girdiği seçimlerde çoğunluğa olaşamayan Millet İttifakı hüsrana uğrarken, Kılıçdaroğlu'na "istifa" yankıları başladı.

Seçimin kaybedildiği ilk anlardan itibaren Kılıçdaroğlu'nun artık istifa etmesi gerektiği artık çoğu seçmenin tercihiydi.

ADAYLIK TARTIŞMALARI...

Yine seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kazanması için türlü çaba sarf eden gazeteciler ve siyasi isimlerden bazıları da, artık kendisinin karşı cephesinde yer almaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa yankıları çoğalırken, CHP Genel Başkanlık seçimleri için tartışmalar da artıyor.

"BEN DE ADAYIM" DEDİ

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in aday olacağı tartışma masalarına konu olurken, bir isim daha kendini belli etti.

Geçtiğimiz dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu için değişim çağrısı yapan Gelecek İçin Biz grubunun lideri ve eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner adaylığını açıklandı...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı bilgiye göre, Gelecek İçin Biz Grubu bu hafta sonu gerçekleştireceği geniş katılımlı toplantıda İlhan Cihaner'in adaylığını ilan edecek.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner Özgür Özel
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