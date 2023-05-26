CHP'de koltuk savaşları... Kaos kurultayı olacak

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26 Mayıs 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 12:08:00

CHP'de koltuk savaşları kızıştı... Kaos kurultayı olacak

Kaynak: aksam.com.tr

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Geçen sene salgın koşulları ve erken seçim ihtimali gerekçe gösterilerek ertelenen CHP Olağan Kurultayı için 28 Mayıs sonrası düğmeye basılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yoğun çalışma içinde olduğu öne sürüldü.

Geçen sene ertelenen CHP Olağan Kurultayı için 28 Mayıs sonrası düğmeye basılacak. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun çalışma içine girdiği öne sürülürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise bu süreçte en büyük rakibi olarak değerlendiriliyor.

Parti içinde şimdiden saflar sıklaşmaya başlarken, sert hesaplaşmaların yaşanacağı kurultayda sürpriz aday olarak ise TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül işaret ediliyor. 14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ağır darbe alan hem de milletvekili seçimlerinde küçük ortaklara 37 koltuk hediye ederek eleştiri yağmuruna tutulan CHP'de kurultay hazırlıkları şimdiden başladı.

Geçen sene salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu'nun bu kez nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Kurultayın seçim sonrası 45 gün içinde yapılması öngörülürken, cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmesi halinde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artacak. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise 14 Mayıs'ta elde edilen oyun tarihi bir başarı olduğunu savunarak başkanlık koltuğunun değişmemesi gerektiğini öne sürüyor. Partiye yakın kaynaklar, seçimin kaybedilmesi halinde sert eleştirilere maruz kalacak olan Kılıçdaroğlu'nun buna direnemeyerek genel başkanlıktan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

1 sene ertelenen olağan kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor.

BÜYÜK HESAPLAŞMA YAŞANACAK

Çok sayıda adayın başkanlık için yarışacağı kurultay, sert hesaplaşmaların ve eleştirilerin de merkezi olacak. Özellikle parti örgütlerindeki birçok önemli ismin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılmayan temayül yoklamaları ve milletvekili aday listelerine dair eleştirilerini kurultay sürecine bıraktığı öğrenildi.

Etiketler : chp kurultay kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu oğuz kaan salıcı
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